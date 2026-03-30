Majer: Zbog Ronaldinha sam zavolio nogomet, a pitanje je kako će Ancelotti uklopiti Brazil

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer (28) rekao je u nedjelju da utakmica s Brazilom neće biti laka, ali da on i suigrači namjeravaju uživati u njoj. Hrvatska će u Orlandu igrati s Brazilom u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, nakon što je na istom stadionu pobijedila Kolumbiju s 2-1.

- Osjećam se spremno i odlično. Sigurno da je Brazil zvučnije ime, po pojedincima i svemu. Ali i Kolumbija je isto dobra reprezentacija. Možda u nekim segmentima, timski, čak i bolja od Brazila, ali to ne mora ništa značiti - izjavio je Majer.

- Tako da sigurno neće biti laka utakmica protiv Brazila. Ali idemo uživati u toj utakmici i pripremiti se što bolje za Svjetsko prvenstvo, i kroz tu utakmicu - dodao je igrač njemačkog prvoligaša Wolfsburga.

Zagreb: Dolazak igrača hrvatske nogometne reprezentacije na trening | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Majer je za Hrvatsku odigrao 37 utakmica, među kojima je bila i ona protiv Brazila prije četiri godine u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Tada je Hrvatska prošla u polufinale boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je susret završio 1-1.

Majer: Brazil mi je najveća pobjeda u karijeri

- Lijepo iskustvo, lijepa utakmica. Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Zapravo, definitivno je. I onda još sve one emocije nakon utakmice - prisjetio se.

Majer trenutno provodi lijepe dane na okupljanju reprezentacije u SAD-u, za razliku od onoga što proživljava u Wolfsburgu.

- Jesu, da baš su lijepi dani. Nažalost, sezona je takva kava jest, nećemo bježati od toga. Sigurno je lijepo doći ovdje, u novo okruženje, biti sa svojim ljudima, uživati u lijepom vremenu, uvjetima... Ali vjerujem da ćemo u sedam utakmica koliko je ostalo u Bundesligi uspjeti spasiti sezonu - rekao je.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Wolfsburg se nalazi na predzadnjem mjestu u njemačkom prvenstvu pa mu prijeti ispadanje. Majer je ove sezone upisao 25 nastupa uz tri asistencije i dva gola.

No, sada je usredotočen na Brazil. Sa suigračima je trenirao u 18 sati po lokalnom vremenu u trening kampu američkog prvoligaša Orlando Citija.

Smatra da se odnos snaga Hrvatske i Brazila nije puno promijenio u odnosu na posljednju utakmicu u Katru.

- To je sve tu negdje. To su takve utakmice, u kojima igraš s najvećim momčadima. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća znaju odlučivati u takvim utakmicama. Tako da će, vjerujem tako biti i ovog puta. S time što je sada ulog puno manji - rekao je.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Majer je napomenuo da je Brazil jak, "pogotovo kada se pogledaju pojedinci".

- Možda je i jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Pitanje je samo kako će ih (Carlo) Ancelotti uklopiti, kako će funkcionirati kao ekipa i hoće li se uspjeti pripremiti najbolje što mogu - izjavio je.

Majer: Zbog Ronaldinha sam zavolio nogomet

Vjeruje da je dobra stvar što su uz igrači poput Luke Modrića, Ivana Perišića i njega dugo skupa.

- A to itekako utječe na igru reprezentacije, atmosferu. To je možda i jedna od naših najvećih prednosti - napomenuo je.

Na pitanje ima li uzora među Brazilcima, u onim starijim generacijama, odgovorio je...

- Ronaldinho je bio prvi zbog kojeg sam zavolio nogomet. U to vrijeme kada je bio na svom vrhuncu i Kaká. A danas? Raphinha, kako igra, koliko se bori, kakvu kvalitetu ima. A s druge strane koliko radi za ekipu. Ima puno igrača koji su tako dobri, ali nitko ne radi toliko za momčad kao on - kazao je.

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U Orlandu se na pripremama nalazi 26 igrača, a izbornik Zlatko Dalić najavio je povratak ozlijeđenih Joška Gvardiola i Matea Kovačića. Kada se oni vrate dvojica će morati ispasti s popisa putnika za Svjetsko prvenstvo.

- Iskreno, ne razmišljam previše o tome. Ja ću sve napraviti da budem na Svjetskom prvenstvu. Imam još sedam utakmica do kraja sezone i napravit ću sve da zaslužim poziv - odgovorio je Majer.

Rekao je da ga motivira igranje, da budem što bolji, da zabija golove i da asistira.

- I da sam što češće na ovakvim događanjima, u reprezentaciji, pa jednog dana možda i u još većem klubu - zaključio je.