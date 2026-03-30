Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI BRAZILA

Majer: Zbog Ronaldinha sam zavolio nogomet, a pitanje je kako će Ancelotti uklopiti Brazil

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Majer: Zbog Ronaldinha sam zavolio nogomet, a pitanje je kako će Ancelotti uklopiti Brazil
5
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sigurno je lijepo doći ovdje, u novo okruženje, biti sa svojim ljudima, uživati u lijepom vremenu, uvjetima.. Baš je lijepo biti ovdje, rekao je Lovro Majer koji s Wolfsburgom prolazi kroz tešku sezonu

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer (28) rekao je u nedjelju da utakmica s Brazilom neće biti laka, ali da on i suigrači namjeravaju uživati u njoj. Hrvatska će u Orlandu igrati s Brazilom u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, nakon što je na istom stadionu pobijedila Kolumbiju s 2-1.

- Osjećam se spremno i odlično. Sigurno da je Brazil zvučnije ime, po pojedincima i svemu. Ali i Kolumbija je isto dobra reprezentacija. Možda u nekim segmentima, timski, čak i bolja od Brazila, ali to ne mora ništa značiti - izjavio je Majer.

SPEKTAKL U ORLANDU Brazilce još proganja onaj poraz iz Katra. Ovo je sastav u kojem će im se 'vatreni' suprotstaviti
Brazilce još proganja onaj poraz iz Katra. Ovo je sastav u kojem će im se 'vatreni' suprotstaviti

- Tako da sigurno neće biti laka utakmica protiv Brazila. Ali idemo uživati u toj utakmici i pripremiti se što bolje za Svjetsko prvenstvo, i kroz tu utakmicu - dodao je igrač njemačkog prvoligaša Wolfsburga.

Zagreb: Dolazak igrača hrvatske nogometne reprezentacije na trening
Zagreb: Dolazak igrača hrvatske nogometne reprezentacije na trening | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Majer je za Hrvatsku odigrao 37 utakmica, među kojima je bila i ona protiv Brazila prije četiri godine u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Tada je Hrvatska prošla u polufinale boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je susret završio 1-1.

Majer: Brazil mi je najveća pobjeda u karijeri

- Lijepo iskustvo, lijepa utakmica. Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Zapravo, definitivno je. I onda još sve one emocije nakon utakmice - prisjetio se.

ZANIMLJIV ODABIR IGRAČA FOTO Evo pet najboljih postava 'vatrenih'. Sastavi su šaroliki
FOTO Evo pet najboljih postava 'vatrenih'. Sastavi su šaroliki

Majer trenutno provodi lijepe dane na okupljanju reprezentacije u SAD-u, za razliku od onoga što proživljava u Wolfsburgu.

- Jesu, da baš su lijepi dani. Nažalost, sezona je takva kava jest, nećemo bježati od toga. Sigurno je lijepo doći ovdje, u novo okruženje, biti sa svojim ljudima, uživati u lijepom vremenu, uvjetima... Ali vjerujem da ćemo u sedam utakmica koliko je ostalo u Bundesligi uspjeti spasiti sezonu - rekao je.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Wolfsburg se nalazi na predzadnjem mjestu u njemačkom prvenstvu pa mu prijeti ispadanje. Majer je ove sezone upisao 25 nastupa uz tri asistencije i dva gola.

No, sada je usredotočen na Brazil. Sa suigračima je trenirao u 18 sati po lokalnom vremenu u trening kampu američkog prvoligaša Orlando Citija.

JAKA PROVJERA Brazilci: Ancelotti ima dvije dileme za dvoboj s Hrvatskom
Brazilci: Ancelotti ima dvije dileme za dvoboj s Hrvatskom

Smatra da se odnos snaga Hrvatske i Brazila nije puno promijenio u odnosu na posljednju utakmicu u Katru.

- To je sve tu negdje. To su takve utakmice, u kojima igraš s najvećim momčadima. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća znaju odlučivati u takvim utakmicama. Tako da će, vjerujem tako biti i ovog puta. S time što je sada ulog puno manji - rekao je.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Majer je napomenuo da je Brazil jak, "pogotovo kada se pogledaju pojedinci".

- Možda je i jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Pitanje je samo kako će ih (Carlo) Ancelotti uklopiti, kako će funkcionirati kao ekipa i hoće li se uspjeti pripremiti najbolje što mogu - izjavio je.

Majer: Zbog Ronaldinha sam zavolio nogomet

Vjeruje da je dobra stvar što su uz igrači poput Luke Modrića, Ivana Perišića i njega dugo skupa.

- A to itekako utječe na igru reprezentacije, atmosferu. To je možda i jedna od naših najvećih prednosti - napomenuo je.

STOPER UOČI BRAZILA Josip Šutalo: Ne znam zašto se naša reprezentacija podcjenjuje
Josip Šutalo: Ne znam zašto se naša reprezentacija podcjenjuje

Na pitanje ima li uzora među Brazilcima, u onim starijim generacijama, odgovorio je...

- Ronaldinho je bio prvi zbog kojeg sam zavolio nogomet. U to vrijeme kada je bio na svom vrhuncu i Kaká. A danas? Raphinha, kako igra, koliko se bori, kakvu kvalitetu ima. A s druge strane koliko radi za ekipu. Ima puno igrača koji su tako dobri, ali nitko ne radi toliko za momčad kao on - kazao je.

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U Orlandu se na pripremama nalazi 26 igrača, a izbornik Zlatko Dalić najavio je povratak ozlijeđenih Joška Gvardiola i Matea Kovačića. Kada se oni vrate dvojica će morati ispasti s popisa putnika za Svjetsko prvenstvo.

- Iskreno, ne razmišljam previše o tome. Ja ću sve napraviti da budem na Svjetskom prvenstvu. Imam još sedam utakmica do kraja sezone i napravit ću sve da zaslužim poziv - odgovorio je Majer.

Rekao je da ga motivira igranje, da budem što bolji, da zabija golove i da asistira.

- I da sam što češće na ovakvim događanjima, u reprezentaciji, pa jednog dana možda i u još većem klubu - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026