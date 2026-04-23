Majstor nogometa i majstor pizze! Modrić i talijanski pizzaiolo napravili šou u Milanu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić poznat je po kirurškoj preciznosti na nogometnom terenu, no sada je pokazao da svoje vještine uspješno prenosi i u kuhinju. Modrić je zamijenio kopačke kuharskom pregačom i pokazao zavidan talent u pripremi napuljske pizze.

Događaj se odvio na prestižnom sajmu kuhinjskog namještaja i aparata EuroCucina u Milanu, gdje je Gorenje predstavilo najnovije inovacije. Fotografije prikazuju nasmijanog Modrića kako vješto barata lopatom za pizzu, stavljajući je u modernu ugradbenu pećnicu, dok ga ponosno promatra poznati talijanski pizzaiolo Vito Iaconelli.

"Kad preciznost s terena prijeđe u kuhinju", stoji u opisu objave koja je brzo privukla pažnju javnosti. Nakon uspješno obavljenog zadatka, Modrić je s osmijehom pozirao s gotovom pizzom, dok mu je talijanski majstor čestitao. Ovaj kulinarski izlet Luke Modrića nije slučajan. Riječ je o ključnom dijelu velike europske marketinške kampanje u sklopu koje je hrvatski kapetan u veljači 2026. godine predstavljen kao novi ambasador brenda Gorenje.