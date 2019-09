Bjelica: Ručao sam sa ženom i na laptopu gledao Atalantu...

Iako na Maksimiru ima nekoliko ureda, gdje provodio cijele dane, Nenad Bjelica prvi susret s Atalantom, Dinamovim protivnikom u srijedu u Ligi prvaka, imao je tijekom nedjeljnog ručka u zagrebačkom restoranu.

- Prvo poluvrijeme sam pogledao doma, no drugo na laptopu jer sam bio s obitelji na ručku. Dogovorili smo se ranije za ručak, a ja sam ponio laptop. Sve je bilo odlično, ništa nije prekidalo, slika je bila odlična, prijenos savršen - rekao je Nenad Bjelica.

Ručak je bio ranije dogovoren, no problem je što je susret Genoe i Atalante u nedjelju počeo u 12.30. Svi ostali susreti talijanske lige igrani su poslijepodne. I dok je supruga ručala, Bjelica je gledao Genoa - Atalanta.

- Nije žena ništa zamjerila, ha, ha... Prati me u stopu, velika mi je podrška u svemu što radim i hvala joj na tome.

- Je li ovo prvi put da ste ‘skautirali’ protivnika na ovaj način?

- Jest, nikad nisam ovako, u restoranu, na laptopu, gledao utakmicu. Kažem, prvo poluvrijeme sam gledao doma, a onda smo sjeli u auto i otišli u restoran. Tamo sam ispratio utakmicu do kraja.

- Eto, to je posao trenera Dinama. Čak i kada ste na ručku, nema opuštanja. Ozbiljnost i pristup Nenada Bjelica jedan je od glavnih razloga zašto je Dinamo nakon gotovo pola stoljeća dočekao proljeće u Europi i umalo izbacio Benficu. Naravno, sada slijedi prava, ozbiljna, analiza.

- Bilo je to prvo gledanje utakmice. Do srijede ću je pogledati još nekoliko puta. Evo, baš sam pogledao snimku u miru, zaustavljam detalj po detalj i analiziram svaku situaciju. To radim u miru svog ureda. Ovo je bilo čisto gledanje utakmice - objasnio je Bjelica.

Atalanta je u tom susretu slavila 2-1, a u posljednjim minutama bila je prava drama. Prvo je Genoa u 91. minuti izjednačila na 1-1, a onda je Zapata u 95. zabio za 2-1

- Atalanta je fizički jaka momčad, strašno opasna prema naprijed... Čuo sam da im se napadač Luis Muriel ozlijedio, pa će vjerojatno prema naprijed igrati Zapata Iličić, Gomez ili Pašalić... To je odličan napad, ali vjerujem da imamo šanse da im pariramo na pravi način - rekao je Bjelica.