Obronci Parka prirode Učka te iznimno atraktivni srednjovjekovni gradići Mošćenice i Brseč, potiču goste na mnoge aktivnosti. Posljednjih godina, zahvaljujući trail utrkama, Mošćenička Draga postaje prepoznatljivija outdoor destinacija, a omiljena je ruta biciklista.

Nemali broj ljubitelja cestovnog bicikla koristi Mošćeničku Dragu za svoju ishodišnu točku prema Istri ili najvišem vrhu Učke – Vojaku. No osim što je izuzetno lijepa, ta ruta je i izuzetno zahtjevna. Od rive u Mošćeničkoj Dragi preko rotora se ide u smjeru Mošćenica. Očekuje vas oko 2,5 kilometra uspona do gradskih vrata Mošćenica, pa ako vam to nije dosta, imate još tri kilometra uspona do Svete Jelene. Uglavnom, to je ruta samo za izdržljive.

E, pa negdje kod Mošćenićke Drage izdržljive bicikliste srela je skupina navijača Dinama, koji su išli u Pulu na utakmicu Dinama protiv Istre.

- Ajde, ajde, uzmite - dobacili su dinamovci umornim biciklistima pred kojima je bio teški uspon.

Sekunda, dvije nećkanja, pogled na hladno pivo i zlatna riječ - hvala.

- Ajde, uzmite - dobacili su i drugom biciklistu u pelotonu, a oduševljeni biciklisti uzeli i zahvalili na okrijepi, koja će im itekako dobro doći kad dođu do cilja.