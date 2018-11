Makarani dobili 'petardu' od Benfice na početku Lige prvaka

Benfica je ipak razina više od Makarana što su i pokazali s 5-0 pobjedom.

Nakon tri pogođene vratnice u početnih pet minuta (Fernandinho dvaput, Robinho) Benfica je u povela u osmoj minuti golom Cecilija koji je kaznio izgubljenu loptu Bajrušovića. Dvije minute potom Campos je povisio rezultat, a na poluvrijeme se otišlo rezultatom 3-0 nakon drugog gola Camposa u 19. minuti.

Portugalci su u prvom poluvremenu imali čak 22 udarca, a Makarani samo dva. I u drugom dijelu Benfica je nastavila dominirati. Na 4-0 je povisio Robinho (23), a Campos je u 29. minuti zabio za konačnih 5-0. Mogli su Makarani barem do utješnog gola, ali je Roncaglio obranio udarac Bajrušovića, a potom je Duje pogodio gredu.

- Vidljivo je da je Benfica dva ranga ispred nas i rezultat je realan, ali mi je žao što nismo dali sve što imamo. Očito su igrači bili impresionirani događajem, dvoranom i protivnikom. Bili su sputani i nisu bili "glavom" u detaljima koje smo pripremali. To se najbolje vidi u prva dva gola koja smo primili iz oduzete lopte i iz prekida, a u tome je Benfica najjača. Bolji smo nego što smo prikazali, no ovo nam je dobra škola za budućnost da vidimo kako to izgleda na jednom višem nivou - poručio je trener Teo Strunje.

U drugom susretu skupine sastaju se domaćin Sporting i ruski Sibirjak. Novo Vrijeme u petak će igrati protiv Sportinga.