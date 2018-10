Makarani svladali i Gruzijce, u subotu s Adobeom za prolaz...

''Večeras je naša fešta..'' orilo se dvoranom u Makarskoj, Novo vrijeme Apfel slavilo je i u drugom kolu kvalifikacijske skupine za plasman u Ligu prvaka, nakon finskog Dynama, koga su svladali jučer 6-1, danas su pred oko 1.000 gledatelja slavili i protiv gruzijskog Tbilisija 4-2 te će pitanje pobjednika skupine i plasmana u daljnje kvalifikacije za Ligu prvaka rješavati u subotu, u izravnom ogledu s kazahstanskim Aktobeom, koji također ima dvije pobjede. Makaranima će u subotu biti dovoljan i remi zbog bolje gol razlike.

Igrači Tea Strunje krenuli su opet u utakmicu vrlo agresivno, pokušali su kao i jučer pritisnuti suparnika, zbuniti ga i na brzinu postići vodeći gol. No u jeku napada poveli su gosti iz Gruzije. Jednu ničiju loptu na sredini terena uzeo je Ekizashvili, pronašao usamljenog Kurdadzea koji je utrčao iza domaće obrane i plasirao loptu u gol pored nemoćnog golmana Hercega. Imali su Gruzijci još jedna zicer kada je Jvarashvili uklizao na duboki centaršut pred gol domaće momčadi, ali je lopta prohujala tik uz vratnicu.

Teško su u tim trenutcima živjeli Makarani, no u 9. minuti ipak su uz malo sreće poravnali rezultat. Brazilac Eduardo uputio je iz daljine udarac prema golu, lopta je na putu zakačila gostujućeg kapetana Kekeliu, promijenila smjer i završila u mreži iza nemoćnog Pkhakadzea.

Pet minuta do poluvremena Makarani su došli i do prednosti, poveli su preko Vedrana Kazazića, koji je iz blizine u gol ubacio sjajan pas Duje Bajrušovića. Vrlo brzo pao je i treći gol, kazneni udarac zbog akumuliranih prekršaja izveo je Kazazić, gruzijski golman kratko je odbio loptu na koju je natrčao Eduardo i pospremio je u mrežu. Do poluvremena je Kazazić promašio još jedan kazneni udarac, što se Makaranima osvetilo, u najljepšoj akciji utakmice kapetan gostiju Kakelija izmiješao je pola domaće obrane i svladao Hercega. Umjesto da do poluvremena osiguraju pobjedu i gol razliku koja bi im garantirala miran dvoboj u subotu, Makarani su na poluvrijeme otišli s minimalnom prednošću 3-2.

U drugom dijelu gol gostiju otključao je Duje Bajrušović, koji je iskosa, iz slobodnog udarca, pronašao prostor između Kekelije i Silagave u živom zidu i povećao prednost na 4-2. Blizu golu bili su Makarani i četiri minute do kraja utakmice kad je Brazilac Lucao pogodio vratnicu. Bio je to znak gostujućem treneru Dzabiradzeo da pokuša s golmanom/igračem u polju, no niti ta kombinacija nije im urodila plodom. Makarani su sačuvali prednost od dva gola razlike koja im pred subotnji ogled s Kazahstancima ostavlja mogućnost da odigraju i neriješeno i prođu dalje.



Izjave aktera:

Novo vrijeme Apfel trener Teo Strunje

Druga utakmica, druga pobjeda, čestitke momcima. Svi su očekivali lakši prolaz, ali mi u stožeru smo znali da su oni ''poludivlja momčad'', koja igra posebnim stilom, ali smo uspjeli i to nam daje mogućnost da u zadnjoj utakmici dovoljan i remi za prolaz. Trudit ćemo se, napraviti sve da uđemo u top 16, što bi bio sjajan rezultat za naš klub i grad. Ne bježim od želje da prođemo dalje. Ne bojimo se protivnika, da dođe i puno jača momčad od Adobea, mi bi išli na pobjedu. Imaju puno reprezentativaca, ali mi ćemo slaviti i proći u Top 16.

Novo vrijeme Apfel igrač Duje Bajrušović

Važno je da smo dobili, ali i da smo dobili dva razlike, kako bi nam u subotu bio dovoljan i remi. Boli me još uvijek udarac iz prvog susreta, ali sam stisnuo zube. Gol? Netko je iz publike viknuo da pokušam, pa sam probao, i eto, uspjelo je na svu sreću. No to nije samo moj gol, nego i gol cijele momčadi. Adobe nam je dosta slična momčad, jaki su, ali nemamo se čega bojati, ovo nam je nagrada za sve do sada, a uz našeg šestog igrača publiku ćemo, uvjeren sam, proći dalje.