Makljaža u Srbiji: Htjeli tući suca, potukli se s protivnicima, a sudac nije nikoga isključio...

Očekivao se veliki broj igrača na ranijem tuširanju, no na potpuno iznenađenje svih prisutnih, glavni sudac nije baš nikoga isključio niti podijelio žuti karton...

<p>Na prvi pogled je izgledalo kao neki skupni MMA meč, a zapravo je bila riječ o nogometnoj utakmici između <strong>Radničkog iz Niša</strong> i <strong>Proletera u srpskoj Super ligi </strong></p><p>Išlo se na nož od prve minute, sudac je izgubio potpunu kontrolu nad utakmicom, a onda je došlo do toga da su ga gosti iz Novog Sada poželjeli tući. Ne samo njega, već i njegove pomoćnike koji očito nisu sudili onako kako su to igrači Proletera zamislili.</p><p>Uskočili su i nogometaši Radničkog kako bi smirili situaciju, a na kraju je izbila opća makljaža. Potukli su se jedni s drugima, uletjeli su svi članovi stručnog stožera jedne i druge momčadi. Nije se znalo tko koga tuče, a bježalo se po cijelom terenu. </p><p>Očekivao se veliki broj igrača na ranijem tuširanju, no na potpuno iznenađenje svih prisutnih, glavni sudac nije baš nikoga isključio niti podijelio žuti karton. Očito je bio svjestan da je on bio razlog makljaže zbog svojih pogrešaka pa se nije htio još dublje zakopati.</p><p>Situacija na terenu se nakon desetak minuta primirila, a nogometaši Radničkog su na kraju pobijedili 2-0 golovima Gavrića i Stoiljkovića. </p>