Smatram da je naš najveći problem u utakmici s Englezima bila spora tranzicija nakon oduzete lopte. Nitko od igrača nije koristio dubinu u njihovim linijama, nego je tražio loptu u noge, i tu smo izgubili vrijeme, Englezi su se vratili i zatvorili prostor, kaže nam bivši pomoćnik izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Ante Miše i dodaje:

- Možda to i ne bi toliko dolazilo od izražaja da nismo stajali duboko u svojoj polovini terena. Zadnja linija uvukla se u krilo Livakoviću, vezni red se povukao za njima, i svi su stajali duboko na našoj polovini terena. A kad bi i oduzeli loptu, teško je bilo napasti toliki prostor, Englezi su se lako branili. Ne znam zbog čega je tome tako, možda dijelom i zbog snage Engleza, kao i zbog snage Belgijanaca s kojima smo igrali generalku, ali to se definitivno mora mijenjati.

- Englezi su bili dobri, ali nisu bili "uoau", ali mi nismo uopće bili dobri. Oni su nam se u pojedinim momentima nudili, bili su i oni preoprezni, ali su dobivali sve duele i dobro su koristili prostore iza naše zadnje linije, pogotovo Sterling. Kod gola se dogodila serija pogrešaka, ispao je Gvardiol, pa Duje, Vida je otišao u prazno, Šime nije stigao u blok... Stoperima se ne smiju događati izleti u prazno, kad stoper izađe sa svoje pozicije, to mora biti ili osvojena lopta, ili prekršaj, nema trećega.

Nakon odgledane obje utakmice Miše je uvjeren kako je Hrvatska bolja i od Čeha i od Škota.

- Ni Česi ni Škoti nisu klasa Hrvatske, a kamo li klasa Engleske i Belgije, i ja sam uvjeren da ćemo mi na koncu biti drugi u skupini. Ali moramo početi igrati, moramo pomaknuti linije daleko od našega gola, moramo nakon oduzete lopte ući u rizik, moramo ići na pobjedu. Bez obzira kako utakmica završila, 1-0, 4-3 ili 7-6, mi se moramo nametnuti i napadati, moramo nakon osvojene lopte odigrati prvi pas precizno i otvoriti prostor, moramo završavati napade s 4-5 igrača, a ne da nam se događa kao protiv Engleske da su tri igrača na boku s kojeg se centrira, a u kaznenom prostoru nema nikoga!?

Najavljuju se promjene u sastavu, navodno bi protiv Čeha trebali u postavu ući Lovren i Vlašić, možda i Bradarić, Petković...

- Ne mogu ništa sugerirati izborniku, on jedini zna u kakvoj su formi pojedini igrači, kako se ponašaju na treningu, i on će naći najbolja rješenja. Ima dovoljno iskustva da prepozna tko mora početi utakmicu, ali vjerujem da će promjena biti jer ni on ne može biti zadovoljan kako smo otvorili Euro.

Protiv Čeha i Škota igrat će se malo drugačiji nogomet, Hrvatska bi trebala dominirati kvalitetom i tehnikom, a protivnici će biti kud i kamo agresivniji i čvršći.

- Česi oduvijek igraju tako, na duele, Škoti također, i mi se moramo postaviti čvrsto i beskompromisno kad oni imaju loptu, i kad krenemo u oduzimanje. Kad mi imamo loptu, možemo tehnikom i kvalitetom otvarati prostore iza njihovih linija, lažnim kretnjama i utrčavanjima stvarati prilike. Moderan nogomet je preciznost dodavanja i osvajanje prostora. I rizik.

- Mi bi morali dignuti sve linije visoko, stopere do centra, nemamo se čega bojati, nisu Česi baš takvi tehničari da nas iskontriraju, uostalom i Vida i Vrsaljko su brzi, neće baš tako lako moći pobjeći. Kad stojimo visoko, dajemo priliku krilima na suprotnoj strani od lopte da i oni dođu do kaznenog prostora i budu opasni. Znam da to nije lako, ali moramo stvoriti pritisak i višak igrača ako želimo doći do pobjede – zaključio je Miše.