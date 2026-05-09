Maksimir je rasprodan: Hajduk dolazi pokvariti veliko slavlje

Dinamo je rasprodao Maksimir za derbi s Hajdukom koji se igra danas u subotu, 9. svibnja, s početkom u 16 sati. Aktualni prvak danas je službeno potvrdio da su sve ulaznice za domaće navijače rasprodane.

I Hajduk je rasprodao ulaznice za gostujuću južnu tribinu, čiji kapacitet iznosi oko 1254 mjesta, što znači da će Maksimir biti gotovo potpuno rasprodan s obje strane.

Dinamo je već osigurao naslov prvaka, a Hajduk u Zagreb stiže bez imperativa rezultata, no upravo zato Splićani imaju dodatni motiv: pokvariti slavlje najvećem rivalu.

Dinamo uz to želi prekinuti niz od tri godine bez pobjede nad Hajdukom u HNL-u, dok Hajduku pobjeda na Maksimiru ne bi bila samo stvar časti. Osim toga, Dinamu ovaj derbi služi i kao priprema za finale Kupa protiv Rijeke koje ih čeka 13. svibnja na Opus areni.