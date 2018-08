Maksimir će gorjeti! Dinamo u najjačem sastavu na Švicarce

HERR OTTO

Utakmica vrijedna 15 milijuna €, utakmica vrijedna sedmog ulaska u skupine Lige prvaka u 20 godina. Na tribinama oko 30.000 navijača, na terenu 11 ratnika trenera Nenada Bjelice. Svaka čast Europskoj ligi, ali ovo je susret za elitu, 90 ili više minuta za ponovno ostvarenje sna (21 sat, PlanetSport 1).

- To bi mi bila najveća i najdraža pobjeda u karijeri. Znamo da će stadion biti pun i to nas jako veseli. Taktika? Respektiramo Young Boyse, ali sigurno nećemo čekati, uvijek idemo na pobjedu, to je naš stil - rekao je Nenad Bjelica.

Njegova je momčad na pragu Lige prvaka.

- Dinamo mora biti jako oprezan, Young Boysi su jako dobra, opasna momčad - upozorava Herr Otto Barić, čiji je učenik Nenad Bjelica.

Više o tome OVDJE.