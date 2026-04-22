Maksimirska krtica nasmijala je Škota koji se rugao Englezima: 'Briljantno loša stvar za njih!'

Maksimirska krtica budi lijepe uspomene kod svih Hrvata, a prisjetio se je i popularni škotski komentator Pete Reid. Škot često voli šale zbijati na račun Engleza i njihovog rivalstva s 'lavovima', a u zadnjoj objavi na društvenim mrežama spomenuo je utakmicu Hrvatske i Engleske koja se igrala 11. listopada 2006. na Maksimiru u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2008. godine.

'Vatreni' su slavili 2-0; prvo je gol zabio Eduardo da Silva u 61. minuti, a zatim je autogol postigao Gary Neville kojeg je na zub uzeo Reid, influencer koji koristi umjetničko ime Allaster McKallaster. Legenda Manchester Uniteda odigrao je povratnu loptu za golmana Paula Robinsona koji ju je pokušao iz sve snage izbiti iz svog peterca, ali je trenutak prije no što je došla do njegove noge odskočila i završila u mreži.

- Neville vraća loptu golmanu i ooooooo, kako briljantno loša stvar se dogodila Englezima! McClaren zapisuje bilješku: "Reci Nevilleu da se drži kriketa". Volim englesku zlatnu generaciju koja je poništena zbog rupe na terenu!

ARHIVA - 2006. Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Engleska na kraju nije ostvarila plasman na Europsko prvenstvo 2008. godine. Hrvatska je osvojila grupu E s 29 bodova, Rusija je bila druga s 24, Izrael treći s 23, a Engleska tek četvrta s 23 boda. Na klupi je tad bio Steve McClaren koji se na toj poziciji zadržao do kraja studenog 2027. godine, a 'vatrene' je vodio Slaven Bilić.