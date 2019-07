Maldini: Dobar je Modrić, ali ne zanima nas u ovom trenutku...

Luka Modrić uopće nije bio tema naših razgovora niti smo oko njegova transfera pregovarali. Rekao sam to i prije, reći ću i sad. Nama trebaju mladi igrači i iskusni uz koje će oni stasati, ispalio je tehnički direktor Milana Paolo Maldini i na taj način odlučio stati na kraj špekulacijama oko dolaska hrvatskog veznjaka u nekoć moćni talijanski klub.

Milan je u ovom prijelaznom roku kupio Francuza Thea Hernandeza (21) i bh. veznjaka Radu Krunića (25).

