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SERIA A

Maldinijev sin nakon što je prije par dana pijan slupao Porsche opet zabio za pobjedu Cagliarija

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Maldinijev sin nakon što je prije par dana pijan slupao Porsche opet zabio za pobjedu Cagliarija
Foto: Jennifer Lorenzini
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Siinu legendarnog Paola Maldinija ovo je treći uzastopni gol u Seriji A, a njegov klub je na visokom 3. mjestu

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U velikom derbiju 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma i Inter su igrali 2-2. Prvo poluvrijeme pripalo je domaćima koji su s dva gola Manua Konea (6, 37) vodili sa 2-0, ali u nastavku je Inter stigao do boda s dva gola Lautara Martineza (46, 79).

Petar Sučić igrao je za Inter od 54. minute. Roma i Inter su nakon ovog remija ostali poravnati na vrhu ljestvice sa po 13 bodova, jednim više od trećeg Cagliarija.

Serie A - AS Roma v Inter Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Ranije u subotu je hrvatski napadač Sandro Kulenović bio strijelac za Torino u 1-1 remiju na gostovanju kod Bologne. Kulenović, koji je u igru ušao u 55. minuti, svoj je prvi gol u Serie A u karijeri postigao u 77. minuti nakon solo-akcije. Prihvatio je loptu oko sredine igrališta te se s njom sjurio do ruba kaznenog prostora odakle je uputio precizan prizemni udarac u donji lijevi kut. Nikola Vlađić igrao je za Torino do 68. minute, dok je Nikola Moro ušao u igru za Bolognu u 77. minuti.

S četiri boda Torino je 14., dok je Bologna 17. s dva. Najugodnije iznenađenje početka sezone Cagliari u petom je nastupu stigao do četvrte pobjede svladavši kao gost Udinese sa 1-0 golom Maldinija (54). 

Inače, sinu legendarnog Paola Maldinija ovo je treći uzastopni gol. U prošlom kolu zabio je za pobjedu (2-1) protiv Atalante, no onda je kasnije pijan slupao Porsche i izazvao tešku prometnu nesreću. 

Serie A - Parma v Cagliari
Foto: Jennifer Lorenzini

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