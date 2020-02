Mali Baldo dobio reket u ruke, drugi su već ozbiljni sportaši...

Hrvatski tenis od prošlog tjedna ima novog mladog člana. Na svijet je u obitelji Marina Čilića (31), jedinog igrača koji je od 2010. osvojio Grand Slam uz Rogera Federera, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića, Stana Wawrinku i Andyja Murraya, stiglo prvo dijete.

Marinova supruga Kristina, s kojom je u braku od 2018., rodila je dječačića kojemu su, kako je na društvenim mrežama otkrila jedna teretana koju Čilić posjećuje, dali staro dubrovačko ime Baldo, očito prema želji majke koja korijene vuče iz Cavtata.

"Naš Marin Čilić danas uz trening slavi svoj najveći Grand slam, rodio se Baldo Čilić. Neka je živ, zdrav i neka prati stope svog oca", napisali su uz fotografiju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Službeno nas je troje. Hvala vam svima na lijepim željama. Majka i dječak su sjajno. Čini se da će ovo desetljeće biti najbolje dosad", napisao je Marin na Instagramu uz fotografiju malenog Balde koji kraj sebe ima, dakako, mali reket.

Hoće li Baldo osvojiti Grand Slam poput svoga oca, teško je prognozirati, no tenis će mu sigurno biti nezaobilazna okupacija. Kao što je i djeci drugih poznatih hrvatskih tenisača.

Goran Ivanišević (48), wimbledonski pobjednik iz 2001. i trener Novaka Đokovića, s bivšom suprugom, manekenkom Tatjanom Dragović (41), ima kći Amber Mariju (15) i sina Emanuela (11), a s novopečenom suprugom Nives (37), diplomiranom ekonomisticom i radijskom voditeljicom, dobio je sina Olivera (1).

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Amber Marija ipak nije u tenisu, već u konjičkom sportu, kojim se bavi vrlo ozbiljno. Nastupala je na prvenstvima Zagreba i države, a mašta o europskim i svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama.

- Unatoč tome što ne treniram tenis kao tata, imam njegovu veliku podršku. Znao je od početka da ja nisam za tenis, probala sam i nije mi baš išao pa ga nije potreslo kad sam se odlučila za jahanje - rekla je za SN.

- Ima zasigurno tatin karakter. Voli pobjeđivati i uvijek grize, a to je ono što svi volimo. Grize i hoće više, ljuti se kad ne odjaše dobro i kad nešto zezne, ali to je tako. Goran nas prati na turnirima kad god stigne, tješi je kad je tužna, a kad ide dobro, veseli se s njom. On ipak razumije sport pa zna da nije sve samo u pobjedi - rekao je njen trener Renato Levanić.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Noah je na svijet stigao u ljeto 2017., baš u vrijeme kad je Miamijem harao uragan Irma pa je obitelj morala pobjeći u Tampu.

- U gradu se osjeća napetost. Ljudi gomilaju zalihe i trgovine su pune. Čekao sam i dva sata u redu samo kako bih platio na blagajni. Ne izgleda dobro - govorio je Karlović svega nekoliko tjedana nakon sinova rođenja.

Teško mu je balansirati između profesionalnih obveza i obitelji, kao i mnogim drugim vrhunskim sportašima.

- Najgore mi je bilo s 39 godina na Roland Garrosu, imao sam dvoje djece kod kuće i bilo mi je teško kad sam ih osatvio, a sport nisam volio toliko da bi se taj rastanak isplatio. Jedna je stvar boriti se protiv encefalitisa, a druga protiv samog sebe. Onda sam ugledao cilj: želio sam dospjeti na Australian Open. Da nisam, otišao bih u mirovinu - govorio je Karlović za službenu stranicu ATP-a.

Ivan Ljubičić (40), čovjek koji je najzaslužniji za naslov Hrvatske u Davis Cupu 2005., sa suprugom Aidom u braku je od 2004. i ima dvoje djece, sina Leonarda (11) i kćer Zaru (8).

- Kad nisam doma sa svojom djecom, na putu sam s Rogerovom. Djece mi nikad ne nedostaje. Leonardo i Zara odrasli su u Monte Carlu, tu idu u školu, tu se osjećamo ugodno i doma. Da moram puno putovati, bilo bi puno teže, a ovako se možemo koordinirati da obitelj ne pati. Kad sam tu, 24 sata sam za obitelj i djecu - otkrio je Ljubo za Novi list.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell