Malmö je potvrda Dinamove kvalitete, ali i dokaz da Kova mora više vjerovati pričuvama

Dinamo je stigao i do sedmog boda u Europskoj ligi, a takvom su se učinku nakon samo tri odigrana kola rijetki nadali. Dvije pobjede (Fenerbahče 2-0 i Maccabi Tel Aviv 3-1), te remi s Malmöm (1-1) dokaz su kako je ova momčad sagrađena na čvrstim temeljima, kako u Dinamovoj svlačionici ima pregršt kvalitete.

Pokretanje videa... 00:42 Trening Dinama u Švedskoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

"Modri" su na dobrom putu, teško je iz današnje perspektive i zamisliti da bi se "modri" mogli mučiti do kraja ligaške faze Europske lige. OK, nitko nije kao prioritet pred trupe Marija Kovačevića stavio plasman među prvih osam momčadi natjecanja, ali Dinamo svakako mora biti među prvih 24. I sigurni smo, bit će. Sad se nalazi na sjajnom četvrtom mjestu.

Gostovanje na samom sjeveru Europe pokazalo je i kako Dinamove pričuve mogu donositi preokret, biti prevaga kad dobiju priliku. I doista, od trenera Dinama u nastavku se sezone očekuje još više rotacija, igrači poput Stojkovića, Vidovića, Bakrara, Varele, ali i Villara, Perez Vinlöfa, Galešića, Mudražije, Solde..., moraju biti u pogonu. Ti dečki jednostavno vrijede previše.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Kovačević je za sada forsirao 14-15 igrača, ostatak je bio debelo u drugom planu. Nažalost. Vidović je tako zadnju koliko-toliko ozbiljniju minutažu imao prije pet tjedana, u porazu od Gorice (14. rujna) dobio je - 25 minuta. I Stojković je svakako do sada mogao više biti u pogonu, posebice kad Dinamo igra protiv momčadi koje se grčevito brane. Ali OK, poštujemo i razmišljanja trenera.

A zanimljivu izjavu poslije utakmice dao je i Mateo Lisica.

- Imao sam nekih problema s ozljedom pubične kosti, vjerojatno od previše napora, ali ja sam igrač Dinama i dat ću sve od sebe za ovaj grb i naše navijače! - poručio nam je Lisica.

I to čudi, Dinamo ima dovoljno širok i kvalitetan roster, tako da nema previše smisla ako su neki igrači već krajem listopada premoreni, ako su debelo u "crvenom". A toliko ih čeka priliku za dokazivanje, bar desetak igrača vapi za minutama. Kovačević sad mora još više rotirati, na domaćoj sceni ne ponoviti greške kao protiv Gorice ili Lokomotive. Momčadi treba više svježine.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Zagrepčani su do sad upisali dva ligaška poraza, u Maksimiru su gubili od Gorice i Lokomotive. Protiv Gorice je igrala standardna momčad, tek su Vinlöf Perez i Stojković (na lijevom krilu) zamijenili Godu i do tad standardnog Vidovića. Ali, tad još nije bilo Bennacera, tad još ni Zajc nije bio u punom pogonu.

Drugi je prvenstveni poraz stigao nakon Maccabija, a tu se Kovačević odlučio tek za jednu promjenu, umjesto Zajca je zaigrao Bennacer. I to opet nije izgledalo dobro, Dinamu je nedostajalo više energije, volje, želje, odlučnosti..., svega. "Modre" sad u ponedjeljak čeka gostovanje protiv Vukovara u Vinkovcima, jako nas zanima kakav će sastav izvesti popularni Kova.

A prilično smo sigurni, Vukovar će se u tom dvoboju većim dijelom susreta - braniti. Baš kao i u četvrtak Malmö. U početni sastav, to nije ni upitno, ući će Bennacer, ali tko još? Hoćemo li opet od prve minute vidjeti Stojkovića, Varelu, Bakrara, Vidovića..., možda Pereza Vinlöfa, Galešića ili Kulenovića? A možda i igru s dva napadača od prve minute? E, to za sad zna samo trener. Kao što je svjestan kako u Vinkovima mora pobijediti...