Malmö prekrižio Ibru: Zapalili mu kip, prozvali su ga Judom

Imam sjajan odnos s navijačima Malmöa. Mislim da su ljudi u Malmöu sretni zbog mene i moje nove funkcije, rekao je Zlatan Ibrahimović nakon što je službeno predstavljen kao suvlasnik Hammarbyja, ne znajući što mu se sprema.

Zlatan kaže da su u Malmöu sretni zbog njega, hoćete čuti količinu te sreće? Pa navijači su prvo stavili WC dasku na njegov kip koji se nalazi u Malmöu da bi ga potom tijekom večeri i zapalili. No ni to im nije bilo dovoljno, pa su otišli do Zlatanove kuće i velikim slovima napisali Juda (izdajica) na ulaznim vratima. Eto, toliko su sretni.

Prije dva dana je bio pojam u Malmöu, dijete kluba i čovjek kojeg su svi obožavali. Šveđani i Šveđanke su nazivali djecu po njemu, ali to se promijenilo preko noći. Zamjerili su mu što je postao suvlasnik protivničkog kluba, a ne kluba koji ga je stvorio.

🗣"Everyone is extremely critical. Some are disappointed, some are angry and some think it is idiotic.



"He has probably lost his grip on what he means to Malmo. He misunderstands his position," Vice-chair of the Malmo supporters' group said.https://t.co/gXwvzWfN7p