'Malo je falilo...': Predsjednica čestitala igračima i - zaplakala

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom posjetila je igrače obje momčadi u svlačionici.

Kolinda je čestitala Francuzima, a našim Vatrenima htjela je održati govor, no zaustavile su je suze:

- Dragi naši, toliko ste bili dobri večeras, malo je falilo... - rekla je predsjednica pa zaplakala. U idućoj sceni vidi se kako je tješi predsjednik Fife Gianni Infantino.

