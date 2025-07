Malo nesreće, promašene šanse i dobra pouka: Bilo je prvi put, a Varaždinci imaju za čime žaliti

PLUS+

KOMENTAR PLUS+

Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

SANTA CLARA - VARAŽDIN 2-0 (3-2) Iz dvije gluposti, igranja rukom i neopreznosti u obrani su dobili gol, ali to su te nijanse koje dijele ekipe na one koje idu u borbu za Europu i one koje su tu tek prvi put