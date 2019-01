Mama Kolega: Kostelići su nas spasili, nikad nas nisu odbili...

Nakon senzacionalnog šestog mjesta u Adelbodenu Elias Kolega, s kolegama iz reprezentacije, priprema se za Wengen, skijalište na kojem je Ivica Kostelić - kralj! Rekorder je Wengena, brda na kojem je završio karijeru. Logično, Elias teško da može pronaći boljeg savjetnika za Wengen od Ivice Kostelića.

Do šestog mjesta u Adelbodenu Eliasu je najbolji rezultat karijere bio upravo u Wengenu. Bilo je to prošle godine u siječnju, kad je sa startnim brojem 58 doskijao do 21. mjesta.

- Najvažnije za Eliasa je da ima dobar startni broj, to je ključno u slalomu. Čim se vrti oko startnog broja 30, ima dobre rezultate - kaže mama Sonja, koja je bivša rukometašica.

Mama mu je bila i prva trenerica. Uvijek je vjerovala da će Elias biti odličan skijaš.

- Znala sam da mora uspjeti jer je sigurno među 15 najboljih slalomaša. Elias voli zahtjevne i teške staze, na takvima je najbolji, baš kao što bio njegov idol Ivica Kostelić - kaže Sonja.

Njezini sinovi Elias i Samuel već 17 godina treniraju s obitelji Kostelić, počeli su kao djeca na otoku Mljetu.

- Kostelići nas nikad nisu odbili. Uvijek kad bismo trenirali u Zagrebu, Ivica bi poslao poruku. Ili kad bi radio gimnastiku. Nisam imala novca da sinovima platim gimnastičke treninge - rekla je Sonja.

Danas je silno ponosna na Eliasov uspjeh, kao i njegov prijatelj Ivica Kostelić.

Kralj Wengena sad je savjetnik budućem kralju.