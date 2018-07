'Mama mi je Hrvatica, ali volio bih da u finale prođe Engleska'

Imam tri nogometne ljubavi. West Bromwich Albion, Englesku i Hrvatsku, a u prošlu subotu su sve tri momčadi pobijedile, rekao je za Sun Adrian Chiles, inače televizijski i radijski novinar BBC-a.

Chiles je rođen u Engleskoj i normalno je da navija za svoju državu. Međutim, njegova majka je Hrvatica i tako je tijekom Eura 1996. počeo navijati i za nas.

- Proveo sam veliki dio svog života navijajući za Englesku, ali ne i Hrvatsku. Pogotovo jer Hrvatska nije imala nogometnu momčad do ranih 1990-ih - rekao je Chiles i objasnio kako je počela ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji.

- Lizao sam psihološke rane još od SP-a u Italiji 1990. (Englezi ispali na jedanaesterce u polufinalu) kad sam počeo simpatizirati drugu nacionalnu momčad. Niste mogli propustiti Hrvatsku na Euru 1996. s njihovim fantastičnim crveno-bijelim dresovima - kaže Chiles.

Euro se te godine održavao upravo u Engleskoj pa je Chiles odlučio i posjetiti jednu našu utakmicu. Odabrao je fantastičnu. Išao je na dvoboj s Danskom u kojem smo pobijedili 3-0.

- Obukao sam dres i putovao atuobusom iz Londona s Hrvatima. Kada je Davor Šuker prebacio loptu preko Petera Schmeichela, skočio sam od sreće pa me čak i policajac primio i rekao mi da se smirim. No par dana poslije Hrvatska je izgubila od Njemačke. Bilo mi je to previše poznato - prisjeća se Chiles dodatnog šoka kada je Njemačka par dana nakon toga izbacila još i Englesku.

Chilesu se, što se tiče navijanja za Hrvatsku, vratilo sve dvije godine poslije kada je Hrvatska igrala polufinale Svjetskog prvenstva, a na kraju uzela i broncu.

- To je čudesno, ali djeluje pomalo neveselo kad se sjetim da je i Engleska u polufinalu također. Netko mora ispasti. Za mene će ta utakmica biti 'mi' protiv 'nas'. Ali u svakom slučaju ja pobjeđujem i bit ću sretan - kaže Chiles, ali ipak dodaje da bi volio da pobjedi njegova domovina.

- Mislim da će Engleska, moja prva ljubav, pobijediti. Nadam se da će naši dečki pobijediti moje dečke. Molim se da Engleska uđe u finale i da u Moskvi podignemo trofej. Pitanje je samo kako ću se pojaviti pred svojom majkom nakon toga - dodao je Chiles.

