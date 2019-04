Mama Srbić: Tinu za medalju spremam lazanje s piletinom

Ovu medalju posvećujem mami jer je najbolja žena ikad, rekao je Tin Srbić (22) nakon što je u prvom nastupu na Europskom prvenstvu u gimnastici osvojio srebro na preči.

- Što reći kad od vlastitoga djeteta takvo nešto čujete?! Možete si to samo zamisliti. Kad čovjek ima dijete, zna da ima nekoga koga voli puno više od sebe - rekla nam je Tinova majka Karin, odgajateljica u dječjem vrtiću, koju smo uhvatili dok su djeca spavala.

Nije gledala nastup sina u Szczecinu, kao što to i inače ne čini. Vijesti je čekala ispred obiteljske kuće u zagrebačkoj Dubravi. Dvije minute jako sporo prolaze.

- Kad mi jave da je sve gotovo, uđem u kuću pa pogledam snimku nastupa. Nemam živaca gledati to cijelo vrijeme. Lakše bi mi bilo da sam ja na spravi nego da gledam to. Najviše se bojim ozljeda, pogotovo jer je imao izranjavane ruke. Vidjela sam puno padova u gimnastici, ne bih voljela vidjeti i njega...

Majka je, uz oca Sašu i sestru Tenu, velika podrška Tinu u karijeri otkad je, kao dijete, počeo trenirati gimnastiku u dvorani Sokol u Zagrebu.

- Kad sam uvidjela da će postati velik? Ne možete to znati, ali vidjelo se da je to što radi na razini velikih gimnastičara. Kad je kretao u juniore i prelazio u seniore, rekla sam: “Jednog dana će se to isplatiti”. Doduše, nisam vjerovala da će to biti tako rano - nasmijala se Karin.

- Kad netko to voli, onda se i vidi. Ne možeš ti postići nešto samo ako netko drugi to želi - dodala je.

Tinovo izrastanje u ponajboljeg svjetskog gimnastičara zahtijevalo je puno odricanja za cijelu obitelj i cjelodnevno izbivanje iz kuće.

- Svaku sekundu koju je bio kod kuće koristila sam da budem s njim. Bio je kao i sva druga djeca: igrao se, družio s prijateljima, pisao zadaću, samo je za to imao nešto kraće vremena - kaže majka, koja će Tina dočekati s omiljenim jelom...

- Lazanje s piletinom! Već je to napola napravljeno, prema njegovu receptu.

Starija djeca u vrtiću, kaže, javila su joj se s čestitkama: “Gledali smo Tina, bravo!”. Ona manja još to ne razumiju

A doprvakova sestra Tena (24) također se okušala u gimnastici. Bavila se tim sportom devet godina, a nastup je gledala na Memorijalu Darija Možnika baš u Sokolu.

- Zaustavili smo natjecanja da pogledamo nastup - kaže nam Tena i dodaje:

- Toliko je napredovao da mu ne trebaju nikakvi savjeti sestre. Zna sve što treba znati. Što ću mu ja pokloniti za ovo srebro? Smislit ću nešto iz zezancije, kako to rade braća i sestre - nasmijala se.

Vježba života: ‘Kad sam se popeo, to je bilo to’

Bio sam krut i hladan na zagrijavanju, ali kad sam se popeo na podij, znao sam da je to to, rekao je Tin nakon vježbe za 14.900, iza Nizozemca Zonderlanda (15.266) i Rusa Dalalojana (14.800).

500 centimetara lete gimnastičari na preči

KRALJEVSKA DISCIPLINA Vježbe na preči jako su atraktivne - gimnastičari se njišu naprijed i nazad, lete i do pet metara visine i opet hvataju preču, a vrlo važan element je saskok.

‘Bilo mi je smiješno da su me izabrali ispred Luke Modrića’

Tin je u Montrealu 2017. osvojio naslov svjetskog prvaka i izabrali su ga za najboljeg sportaša Hrvatske prema HOO-u.

- Pomalo mi je smiješno da sam završio ispred Luke Modrića. Neka bude najbolji još 20 godina - kazao je Tin.