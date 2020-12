Dinamo je u posljednjoj utakmici prvog dijela sezone prošao kroz Varaždin na Maksimiru i s uvjerljivih 4-0 završio odličnu polusezonu u kojoj je izborio europsko proljeće kao prvi u skupini Europske lige te kao jesenski prvak HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo zaključio europsku jesen

Iako je subotnji protivnik bio Varaždin, momčad iz donjeg dijela tablice koja je imala velikih problema s ozljedama, trener Dinama Zoran Mamić zadovoljan je izvedbom igrača. Dinamo je igrao lepršavo, koncentrirano i s puno kombinatorike pa je rezultat mogao biti i veći.

- Čestitke momčadi na dobroj igri, na uvjerljivoj pobjedi. Odigrali su utakmicu na jednom jako dobrom nivou i vrlo mi je drago posebna pobjeda obzirom da je zadnja. Međutim, znate kako to biva kad je zadnja pa su u glavama na odmoru i putovanjima, to ponekad, odnosno često, zna izgledati nekoncentrirano. Ali momčad je danas pokazala zavidnu koncentraciju i energiju, bili su fokusirani cijeli tijek utakmice i apsolutno zasluženo pobijedili i to me čini sretnim - rekao je Mamić nakon utakmice.

Posebno se istaknuo Bruno Petković, koji je oduševio potezima, asistirao je Oršiću za sjajan gol, a i sam je postigao dva.

- Svi znamo Brunine kvalitete. Diže se iz utakmice u utakmicu, sretni smo da ga imamo i siguran sam da može još puno više i da se ne treba zadovoljavati ovime. On je važan kotačić naše momčadi.

Danas su priliku dobili neki novi, mladi igrači. Zaigrali su Josip Mišić, koji je na posudbi iz Sportinga, i mladi junior Niko Janković, koji je debitirao za seniorsku momčad.

- Znali smo kad smo Josipa uzimali da u prvom dijelu neće biti od velike koristi. Dobro je trenirao posljednjih mjesec dana i odlučili smo mu danas dati neku minutažu da osjeti draž natjecanja. Niko je svojim nastupima za B momčad i za juniore posljednje dvije godine zaslužio da mu se ukaže prilika, da ga se nagradi i u budućnosti će biti još igrača kao Niko Janković, koji će dobiti priliku u prvoj momčadi.

Dinamu sada slijedi odmor, ali vrlo brzo će se ponovno okupiti pa uputiti u Rovinj na pripreme. Po povratku ligaškim obvezama, 'modre' čeka veliki derbi s Rijekom.

- Slijedi nam odmor do 3. siječnja. Tada se okupljamo, dva dana imamo testiranja i medicinske preglede. Petog siječnja odlazimo u Rovinj na 10 dana. Nije optimalno jer je to prekratko vrijeme za prave pripreme, ali ćemo pokušati iskoristiti vrijeme da se što bolje pripremimo za nastavak. Igramo s Rijekom na Maksimiru 19. siječnja i moramo biti na top nivou.