Mamić je i uspješniji od Bjelice! Ne, proljeće više nije senzacija, sad je to Dinamov standard...

Pogotovo je impresivan način na koji je Dinamo ostvario uspjeh: kao rekorder u povijesti Europske lige s pet utakmica bez primljenoga gola, s 12 utakmica bez poraza, kao momčad koja djeluje moćno, a suparnici su puni strahopoštovanja

<p>Znam da je ta moja izjava ispala loša, gruba. Bilo je to veličanstveno za Dinamove navijače nakon 49 godina čekanja, nešto posebno. Ali tolike su momčadi ulazile, izborile europsko proljeće svih tih godina, a to za Dinamo ne smije biti senzacionalan uspjeh nego bi trebao biti standard.</p><p>Prepričao je tako kolega Ivica Blažičko svoj razgovor sa <strong>Zoranom Mamićem</strong> uoči okršaja u Rotterdamu. I eto, objasnio je trener svoje riječi, koje su toliko zažuljale sve Dinamove navijače. Da, mogla se tu iščitati i (nepotrebna!) doza obračuna s voljenim prethodnikom Nenadom Bjelicom.</p><p>Sad je, eto, Mamić pomirljivo pojasnio što je zapravo htio reći. Zlobnici bi rekli: Da, sad kad je sam postigao taj uspjeh...</p><p>No bez obzira na verbalne "akrobacije bez legitimacije", kako je znao reći <strong>Ćiro Blažević</strong>, Zoran Mamić napravio je velik rezultat. Europsko proljeće se slavi, to je uspjeh. Ne senzacija, ne čudo, ali uspjeh jest.</p><p>A pogotovo način na koji ga je Dinamo ostvario: kao rekorder u povijesti Europske lige s pet utakmica bez primljenoga gola. Kao momčad s čudesnim nizom od 12 utakmica bez poraza u tom natjecanju, ne računajući pretkola. Kao momčad koja baš djeluje sigurno, moćno. Ma i dok je na semaforu 0-0, igra je tako dominantna, samouvjerena, a suparnici se na terenu pogube u silnom respektu prema "plavima". U strahopoštovanju.</p><p>To je današnji Dinamo, to je posljedica godina i godina igranja u skupinama eurokupova, zbog čega je i postao europska sila.</p><p>Uostalom, ove sezone Zoran Mamić u Europi ima bolji učinak nego Bjelica prije dvije sezone, kad je prekinuo Dinamov 49 godina dug post! Tad je Dinamo u Europi imao devet pobjeda, četiri remija i tri poraza (64,5 posto uspješnosti), a ove sezone "plavi" imaju pet pobjeda, dva remija i poraz (70,8 posto). Dakako, najteže utakmice, nokaut faze, tek dolaze, ali trenutačno se Zoran Mamić ima čime dičiti.</p><p>Dinamo opet ima LM 10 koji će biti svjetska klasa, ima sjajnog Ivanušeca, Lauritsen je kao pojačanje pun pogodak, Livaković već dokazani as, Petković se probudio... Ma, ljudi, Dinamo je u Rotterdamu srušio ugledni Feyenoord čak i kad su reprezentativci Hrvatske i Švicarske - <strong>Oršić i Gavranović</strong> - na klupi! A igra cijele momčadi bila je takva da Livaković ne samo da je opet sačuvao mrežu, nego je ostao - bez ocjene! Drugim riječima, bez posla.</p><p>Dinamo je 41. najbolji klub Europe prema Uefinoj ljestvici i jedan je od njih 48 koji će na proljeće igrati u eurokupovima. Dinamo je ove sezone već zaradio od Uefe desetak milijuna eura.</p><p>Eto, Mamić nakon Bjelice, dvaput u tri godine..., pa to bi stvarno mogao postati Dinamov standard. Ne vjerujete? A tko je prije 15 godina, kada su "plavi" ispadali od Dnipra, Makabija, Fulhama... mogao očekivati da će Božić u Europi postati standard u Maksimiru?</p><p>Bjelica je došao do osmine finala i letvicu postavio na Uskrs u Europi. Treneru, pratiš?</p>