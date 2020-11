'Mamić je priznao da nije dobro odlučio, ali nije bilo povratka'

Nenad Bjelica je nakon Dinama preuzeo trenerski posao u Osijeku te klub s Gradskog vrta izgleda sve bolje. Od 'modrih' se rastao u dosta čudnim okolnostima, a sad je otkrio i neke nove stvari

<p>Zadnji put sam se čuo sa Zdravkom sedam dana prije raskida ugovora. To je zadnji put da smo pričali otkako je krenuo taj nesporazum oko smanjenja plaća. To je bio najnormalniji razgovor, gdje sam ja više povisio ton na njega nego on na mene, započeo je <strong>Nenad Bjelica </strong>u emisiji 'Sport nedjeljom' na Sportskoj televiziji.</p><p>Trener <strong>Osijeka </strong>nije se na najbolji mogući način rastao s Dinamom, a puno je tu bilo loših riječi od strane bjegunca od hrvatskog pravosuđa Z.M. (60), savjetnika Dinama nepravomoćno osuđenog na šest i pol godina zatvora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osječani slave pobjedu</strong></p><p>- . Po stoti put je izrazio zahvalnost za sve što sam ja napravio za Dinamo, čak mi je priznao da njihova odluka nije bila dobra što se tiče tajminga, iznosa i načina, ali nije bilo povratka. To smo prihvatili obojica, Dinamo je krenuo svojim putem, ja svojim. Poslije je bilo istupa u javnosti koje ne želim komentirati, svatko ima pravo na svoje mišljenje - objasnio je Bjelica pa nastavio:</p><p>- Ponosim se vremenom u Dinamu, bilo mi je jako lijepo zbog svega što smo postigli. Nisam samo ja bio zaslužan u rezultatima, to uvijek ističem, već i cijeli Dinamo kao platforma, stručni stožer, igrači pa čak i mediji.</p><p>Do razlaza je na kraju ipak došlo, ali neće navijači 'modrih' zaboraviti Bjelici to dugo očekivano europsko proljeće.</p><p>- o bi bio najveći uspjeh u mojoj karijeri. Proljeće u Europi je već netko ostvario, ali prvak s Osijekom nitko još nije bio. Kao što nitko nije ušao s Austrijom Beč u Ligu prvaka poput mene ili s <strong>Wolfsbergerom </strong>iz treće u prvu ligu. To su moji veliki uspjesi. Uspjesi s Dinamom su veliki, ali već su ostvareni prije 50 godina - rekao je trener <strong>Osijeka</strong>.</p>