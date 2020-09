Mamić: Nisam htio da se derbi odgodi. Znamo kvalitetu 'bilih'

Hvala Bogu svi su se sa reprezentativnih akcija vratili zdravi. Što se toga tiče brojčano smo popunjeni jako dobro. Objektivno nismo imali nekog vremena za uigravanje, rekao je trener hrvatskog prvaka

<p>Hajduk i Dinamo u subotu od 19.05 na praznom Poljudu igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Zagrepčani su nakon tri kola vodeći, imaju tri pobjede i devet bodova, prošli su dalje u Ligi prvaka, a sad ih u četiri dana čekaju dvije jako teške utakmice. Prvo Hajduk, a onda u srijedu Ferencvaros u trećem pretkolu <strong>Lige prvaka </strong>u <strong>Budimpešti.</strong></p><p><strong>Dinamo</strong> je mogao i tražiti odgodu derbija, ali to nije htio trener.</p><p>- Nije bilo potrebe za odgodom derbija, četiri dana poslije nas čeka Ferencvaros, a možda će nam u kasnijoj fazi trebati neka odgoda, ali sad to nije bilo potrebno - rekao je <strong>Zoran Mamić</strong> i nastavio:</p><p>- Hvala Bogu svi su se sa reprezentativnih akcija vratili zdravi. Što se toga tiče brojčano smo popunjeni jako dobro. Objektivno nismo imali nekog vremena za uigravanje. Posljednji reprezentativci vratili su se u četvrtak i imali smo jedan zajednički trening u petak. To je pred ovakve utakmice više trening emotivnog karaktera. Nije bilo velike mogućnosti za pripreme.</p><p>Hajduk je u posljednjem derbiju u <strong>Maksimiru </strong>pobijedio 3-2, bila je to utakmica u kojoj su Splićani s igračem više došli do preokreta u samoj završnici.</p><p>- Znamo što nas čeka, znamo kakav je protivnik, koje su mu kvalitete, pokušavamo mu naći mane. Nadam se da ćemo dobro odigrati i doći do dobrog rezultata - rekao je Mamić.</p><p>Dinamo čekaju dvije zahtjevne utakmice u četiri dana i Mamić bi mogao kombinirati sa sastavom. Nekoga bi možda u derbiju mogao i malo pričuvati za utakmicu u Mađarskoj.</p>