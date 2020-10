Mamićev je Dinamo bio bez okusa i mirisa, plah i preplašen

Dinamo nije u dvoboj protiv NIzozemaca otvorenog garda, već su 'modri' bili povučeni, stisnuti pred svoja vrata. I bez ikakvih napadačkih sklonosti. Mamić je precijenio Feyenoord, postavio se kao da je s druge strane Manchester City

<p>Prije samo godinu-dvije u Maksimiru je sve izgledalo drugačije, od dolaska u Zagreb strahovali su Atalanta, Šahtar, Fenerbahče, Anderlecht, pa čak i Manchester City. Razlog? Dinamo je bio goropadan, napadao, išao na sve ili ništa, od prve minute želio pobjedu. I takav je svakome bio opasan suparnik. No, danas u Maksimiru vladaju neka druga vremena, Dinamo je protiv Feyenoorda djelovao plaho i preplašeno, kao da su 'modri' molili Boga da se tijekom utakmice nešto dogodi. </p><p>I srećom, dogodilo im se. Marcos Senesi je 73. minuti nogom po glavi zahvatio Ademija, dobio drugi žuti karton i morao u svlačionicu. Dinamo je tako dobio priliku u 20-ak minuta s igračem više otići do pobjede. I mogao je, samo da je finski sudac Gestranius u 77. minuti povlačenje na Ademiju okarakterizirao kao penal za 'modre'. Ali, nije... </p><p>Zoran Mamić malo je ipak 'precijenio' Feyenoord, pa su 'modri' u utakmicu ušli kao da igraju protiv Manchester Citya. Postavili dupli blok pred svojim kaznenim prostorom, nije Dinamo izlazio u visoki presing kao što smo to navikli gledati od hrvatskog prvaka u domaćim utakmicama. Pa i na europskoj sceni. Dinamo je bio povučen, stisnut pred svoja vrata, a tu se griješilo na sve moguće načine.</p><p>Jednu kobnu pogrešku Kristijana Jakića 'spasio' je Dominik Livaković obranjenim penalom iz 7. minute. Malobrojni navijači ponadali su se kako će se tu dogoditi buđenje 'plavih', ali to se nije dogodilo. Feyenoord je bio bolji, razigraniji, pa i dosta opasniji. Zagrepčani su jedinu prigodu u prvih 45 minuta imali - slučajno, Oršić je ubacio s lijeve strane, Gavranović promašio loptu, Bijlow se istakao lijepom obranom.</p><p>Zoarn Mamić nije reagirao u prvom dijelu, dojam je kako je ipak trebao. Kristijan Jakić izgubio je samopouzdanje poslije velike greške iz 7. minute, pa uz sav trud bio najslabija karika 'modrih'. Griješio je defenzivnim zadacima, imao pregršt netočnih dodavanja, a kada bi trebalo prići po loptu on bi - podizao štucne. </p><p>Jasno, Jakić još nije osjetio grupnu fazu europskih natjecanja, bez obzira što je riječ o poštenom i radišnom dečku, tu ga je trebalo spasiti. I izvaditi iz igre, Mamić je to i napravio u drugim dijelu, srećom nije bilo prekasno. No, Dinamo je ipak izdržao, do odmora sačuvao toliko željenu 'nulu'. Dinamo je potpuno zakazao u igri prema naprijed, 'modri' su protiv Nizozemaca napadali 'tri na osam' ili nabijali loptu u zrak. </p><p>I u 73 minute ravnopravne igre nisu složili niti jednu pravu priliku. Istina, Dinamo je na kraju bio i bliže pobjede, Nizozemci su s igračem manje spašavali 'živu glavu'. U tih 20-ak minuta 'modri' su bili opasni, razigrani i agresivni. Išli hrabro, željeli pobjedu. Pa čak u 85. minuti probudili usnuli zapad koji se podigao i povikao 'Dinamo, Dinamo'. Ali, za 'pad Feyenoorda' trebalo je tako krenuti otpočetka. A ne čekati da se 'nešto dogodi'...</p>