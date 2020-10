Mamićev prvi gostujući bod: Pa CSKA nije imao izrazite prilike...

Austrijanci su trebali biti autsajderi skupine, a nakon dva kola su na vrhu. Pred Dinamom su baš dva okršaja s Wolfsbergerom. S maestralnim Livakovićem, smiješi se i europsko proljeće

<p>Dugo su se još nakon posljednjeg sučeva zvižduka u razgovoru na sredini terena zadržali <strong>Dominik Livaković</strong> i Nikola Vlašić. Dva najbolja igrača ruskog i hrvatskog velikana i kolege iz reprezentacije. Nije bilo smijeha ni šala, kao da ni jedan zapravo nije bio zadovoljan remijem 0-0.</p><p>Da, ako je dosad i bilo dvojbe, ako je netko titrao Petkoviću ili ostao očaran Gavranovićevom statistikom, sad je valjda svima jasno: Livaković je Dinamova perjanica, samo zbog njega "plavi" nakon dva kola u Europskoj ligi imaju dva boda.</p><p>I tko bi rekao, tko bi se (lud) kladio uoči početka Europske lige da će Dinamo nakon dva kola imati gol-razliku 0-0?! Momčad koja je primila gol u devet utakmica za redom, uključujući i one protiv Ferdinandovca i Flore, triput za redom sačuvala je mrežu, od čega dvaput u europskim okršajima!</p><p>To kao da je bila glavna vodilja <strong>Zorana Mamića</strong>: "Samo da ne primimo". Pa je zabetonirao obranu, a naprijed... suzdržano. Plašljivo.</p><p>- Huh, vrlo teška utakmica. CSKA se pokazao kao izvanredna momčad iako smo mi ušli jako dobro u utakmicu i odmah, u drugoj minuti, mogli smo je odvesti u drugom smjeru. Nažalost, nismo iskoristili šansu - rekao je Mamić.</p><p>I dok je kod kuće protiv nejakog Feyenoorda to bilo nepotrebno, na gostovanju kod moćnog CSKA, druge momčadi ruske lige, može se shvatiti. Iako, taj je CSKA u zadnje vrijeme kod kuće gubio od Ferencvarosa, Viktorije iz Plzena, Arsenala iz Tule, Orenburga... Ajde, dvaput je doma pobijedio trenutačno vodeću rusku momčad Spartak, a prije točno dvije godine u Ligi prvaka i Real s 1-0. Pa Dinamova nula nije uopće loša.</p><p>A trener kaže:</p><p>- CSKA ima svoj način igre, puno kroz sredinu, kombinatoriku. Radio nam je dosta problema. Ali izrazitih šansi nije bilo nešto... Bilo je opasnih udaraca i situacija u 16 metara. Na kraju krajeva, mislim da je ovo realan rezultat.</p><p>Podići će to i samopouzdanje Zorana Mamića, svakako. Tri za redom bez primljenoga gola i prvi bod na gostovanju u grupnoj fazi eurokupova nakon osam poraza.</p><p>Samo, tko bi rekao i da će nakon dva kola vodeća momčad skupine biti najveći autsajder Wolfsberger?! Pred Dinamom su baš dvije utakmice s Austrijancima, 5. studenog u Zagrebu pa 26. u Klagenfurtu. Ako "plavi" izvuku pobjedu u Maksimiru, eto Mamićeve družine pred vratima europskog proljeća! S maestralnim Livakovićem na vratima.</p><p>- Trebamo gledati sebe. Imamo sad domaću utakmicu protiv protivnika koji je napravio sjajan rezultat. Trebamo se prvo fokusirati na ono što dolazi u nedjelju, to je prvenstvo. A onda ćemo razmišljati o Austrijancima... Vjerujemo da možemo u sljedećem kolu doći do punog plijena. Naravno, trebamo biti dobri, kompletirati se. Imamo određenih problema s ozljedama, ali vjerujemo da ćemo biti odmorni i osvježeni za tu utakmicu koja dolazi za tjedan dana.</p><p>Mamić je ovaj bod posvetio legendarnom Slavenu Zambatu koji je preminuo na dan utakmice...</p><p>- Stvarno nas je pogodila ta vijest danas. Slaven je bio jedan od najvećih igrača našeg kluba, prijatelj kluba koji je uvijek bio na usluzi. Slaven je živio s Dinamom iz dana u dan i naravno da je teško kad izgubiš takvog velikana. Ako možemo, ovaj bismo bod posvetili njemu, da mu bude laka zemlja.</p>