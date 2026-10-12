Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
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Prošlo je 12 godina, no ljubitelji tenisa se itekako dobro sjećaju famozne scene s turnira u Rio de Janeiru 2014. Rafael Nadal tada nije mogao skinuti pogled s lijepe sakupljačice loptica što je u narednim godinama postao jedan od najviralnijih trenutaka njegove karijere.
| Foto: screenshot/X
Prošlo je 12 godina, no ljubitelji tenisa se itekako dobro sjećaju famozne scene s turnira u Rio de Janeiru 2014. Rafael Nadal tada nije mogao skinuti pogled s lijepe sakupljačice loptica što je u narednim godinama postao jedan od najviralnijih trenutaka njegove karijere. |
Foto: screenshot/X
Prošlo je 12 godina, no ljubitelji tenisa se itekako dobro sjećaju famozne scene s turnira u Rio de Janeiru 2014. Rafael Nadal tada nije mogao skinuti pogled s lijepe sakupljačice loptica što je u narednim godinama postao jedan od najviralnijih trenutaka njegove karijere.
| Foto: screenshot/X
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Zove se Fernanda Maia Carelli i više nije djevojka. Danas je žena i majka dvoje djece.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto screenshot/X
Foto Instagram/Ida Solbakken
Atraktivna Brazilka radila je kao komentatorica na jednoj popularnoj radijskoj postaji u Brazilu te kao voditeljica u sportskom programu "SBT Esporte Rio". Bila je i službeni spiker na Olimpijskom stadionu u Riju.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Kasnije se udala i dobila dvije kćeri pa kroz trudnoće nakupila nekoliko kilograma viška. Ipak, odlučila je smršaviti, izgubila je 13 kilograma.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Prije novinarske karijere skupljala je lopte.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken