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FOTO: 12 GODINA POSLIJE

Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
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Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas
Prošlo je 12 godina, no ljubitelji tenisa se itekako dobro sjećaju famozne scene s turnira u Rio de Janeiru 2014. Rafael Nadal tada nije mogao skinuti pogled s lijepe sakupljačice loptica što je u narednim godinama postao jedan od najviralnijih trenutaka njegove karijere. | Foto: screenshot/X
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Prošlo je 12 godina, no ljubitelji tenisa se itekako dobro sjećaju famozne scene s turnira u Rio de Janeiru 2014. Rafael Nadal tada nije mogao skinuti pogled s lijepe sakupljačice loptica što je u narednim godinama postao jedan od najviralnijih trenutaka njegove karijere. | Foto: screenshot/X
Komentari 10

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