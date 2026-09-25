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'GRAĐANI' SE MOGU ŽALITI

Manchester City je proglašen krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja! Evo što sad slijedi...

Piše Ivan Kužela,
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Manchester City je proglašen krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja! Evo što sad slijedi...
Foto: Phil Noble
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Manchester City proglašen je krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja. Još uvijek se čeka konačna kazna, a prije toga 'građani' mogu uložiti žalbu

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Manchester City proglašen je krivim za 114 od ukupno 115 financijskih prekršaja koji su mu stavljeni na teret u jednom od najdugotrajnijih disciplinskih postupaka u povijesti Premier lige. Prema informacijama izvora upoznatih s odlukom, engleski prvak oslobođen je odgovornosti samo po jednoj točki, piše The Athletic.

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Slučaj traje godinama, a Premier liga optužila je City još u veljači 2023. nakon višegodišnje istrage. Navodni prekršaji odnose se na razdoblje od 2009. do 2018., a među njima su pitanja financijskog izvještavanja, podataka o plaćama igrača i trenera, pravila o profitabilnosti i održivosti te poštivanja Uefinih financijskih propisa. Klub je optužbe od početka odbacivao.

Neovisna komisija saslušanja je održala između rujna i prosinca 2024., a postupak je trajao ukupno 12 tjedana. Odluka se čekala znatno dulje nego što se prvotno očekivalo, zbog čega je slučaj u međuvremenu ušao i u novu sezonu Premier lige.

Premier League - Manchester City v Sunderland
Foto: Phil Noble

Međutim, utvrđena odgovornost još ne znači i konačnu kaznu za Manchester City. O sankcijama će se odlučivati naknadno, a zasad nije poznato kakve će mjere biti izrečene. Klub bi, prema dostupnim informacijama, trebao imati mogućnost žalbe na odluku.

Poseban dio postupka odnosi se i na optužbe da City nije u potpunosti surađivao s Premier ligom tijekom istrage, koja je službeno pokrenuta još 2018. godine. Klub je nakon podizanja optužbi poručio da pozdravlja neovisno razmatranje slučaja i da želi da se postupak konačno zaključi.

Premier League - Manchester City v Sunderland
Foto: Lee Smith

Sada slijedi ključni dio procesa - odluka o kazni. Tek nakon nje bit će poznato kakve će konkretne posljedice za Manchester City imati utvrđeni prekršaji i hoće li klub iskoristiti pravo na žalbu.

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