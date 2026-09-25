Manchester City proglašen je krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja. Još uvijek se čeka konačna kazna, a prije toga 'građani' mogu uložiti žalbu
Manchester City je proglašen krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja! Evo što sad slijedi...
Manchester City proglašen je krivim za 114 od ukupno 115 financijskih prekršaja koji su mu stavljeni na teret u jednom od najdugotrajnijih disciplinskih postupaka u povijesti Premier lige. Prema informacijama izvora upoznatih s odlukom, engleski prvak oslobođen je odgovornosti samo po jednoj točki, piše The Athletic.
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Slučaj traje godinama, a Premier liga optužila je City još u veljači 2023. nakon višegodišnje istrage. Navodni prekršaji odnose se na razdoblje od 2009. do 2018., a među njima su pitanja financijskog izvještavanja, podataka o plaćama igrača i trenera, pravila o profitabilnosti i održivosti te poštivanja Uefinih financijskih propisa. Klub je optužbe od početka odbacivao.
Neovisna komisija saslušanja je održala između rujna i prosinca 2024., a postupak je trajao ukupno 12 tjedana. Odluka se čekala znatno dulje nego što se prvotno očekivalo, zbog čega je slučaj u međuvremenu ušao i u novu sezonu Premier lige.
Međutim, utvrđena odgovornost još ne znači i konačnu kaznu za Manchester City. O sankcijama će se odlučivati naknadno, a zasad nije poznato kakve će mjere biti izrečene. Klub bi, prema dostupnim informacijama, trebao imati mogućnost žalbe na odluku.
Poseban dio postupka odnosi se i na optužbe da City nije u potpunosti surađivao s Premier ligom tijekom istrage, koja je službeno pokrenuta još 2018. godine. Klub je nakon podizanja optužbi poručio da pozdravlja neovisno razmatranje slučaja i da želi da se postupak konačno zaključi.
Sada slijedi ključni dio procesa - odluka o kazni. Tek nakon nje bit će poznato kakve će konkretne posljedice za Manchester City imati utvrđeni prekršaji i hoće li klub iskoristiti pravo na žalbu.
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