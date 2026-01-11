Obavijesti

Sport

Komentari 0
FA KUP

Manchester United doživio novi potop, Jakirović i njegov Hull prošli dalje nakon raspucavanja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Manchester United doživio novi potop, Jakirović i njegov Hull prošli dalje nakon raspucavanja
Foto: Scott Heppell

Brighton šokirao Manchester United! Gruda i Welbeck osigurali prolaz. Arsenal razvalio Portsmouth, Martinelli zabio hat-trick. Dosta utakmica odlučeno je nakon jedanaesteraca

Admiral

Nogometaši Brighton and Hove Albiona plasirali su se u 4. kolo engleskog FA kupa 2-1 gostujućom pobjedom protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu. Gruda (12) i Welbeck (64) doveli su Brighton u prednost od 2-0, da bi Šeško (85) pred kraj dvoboja smanjio na konačnih 2-1. Treba izdvojiti i prolaz Hull Cityja.

Ranije u nedjelju je vodeći sastav Premier lige Arsenal uvjerljivo sa 4-1 kao gost svladao drugoligaša Portsmouth. Bishop (3) je doveo domaće u prednost, ali ubrzo potom Dozzell (8-ag) je autogolom poravnao na 1-1, da bi Gabriel Martinelli (25, 51, 72) "hat-trickom" odveo "topnike" dalje.

Plasman u 4. kolo se plasirao i Leeds United 3-1 gostujućim uspjehom kod Derby Countyja, Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, je boljim izvođenjem 11-eraca izbacio Blackburn Rovers, Norwich City uvjerljivom 5-1 pobjedom protiv Walsalla, Mansfield koji je kao gost sa 4-3 svladao Sheffield United, West Ham United koji je sa 2-1 nakon produžetka pobijedio Queen's Park Rangers te West Bromwich Albion koji je na 11-erce prošao Swansea City.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026