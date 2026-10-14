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LISANDRO MARTINEZ

Man. United je potrošio 170 milijuna eura na pojačanja, a njihov branič je opalio po upravi

Piše HINA,
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Man. United je potrošio 170 milijuna eura na pojačanja, a njihov branič je opalio po upravi
Foto: Violeta Santos Moura
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"Crveni vragovi" su za oko 170 milijuna eura doveli Carlosa Balebu, Andreyja Santosa, Yourija Tielemansa i Karla Darlowa

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Branič Manchester Uniteda Argentinac Lisandro Martinez (28) oštro je napao klupsko vodstvo zbog toga što nije pojačalo momčad za novu sezonu. ManU je u utorak poražen u Ligi prvaka na gostovanju kod Atletico Madrida s 0-2 čime je vezao pet utakmica bez pobjede u svim natjecanjima.

- Iza nas je fantastična sezona, a sada očekujemo više od vodstva, više igrača koji će pojačati konkurenciju, jer su se pojačale i druge ekipe. Atletico ima sjajnu momčad i zasluženo su pobijedili - rekao je Martinez za Amazon Prime Video.

UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United
Foto: Susana Vera

"Crveni vragovi" su tijekom posljednjeg prijelaznog roka potrošili oko 170 milijuna eura na Carlosa Balebu, Andreyja SantosaYourija TielemansaKarla Darlowa.

- Očekujem više (ulaganja), 100%. Očekujem više od našeg tehničkog direktora (Jason Wilcox). Prošle sezone smo postavili odlične temelje za stvaranje sjajnog tima. Ne možete stalno mijenjati trenere. Što je s drugim segmentima? Ne mogu kazati više od toga - dodao je Argentinac koji je ušao u zadnju sezonu ugovora s Unitedom.

Na Old Traffordu je od 2022. godine, a prije toga je igrao za AjaxNewell's Old Boyse Defensa y Justicia. Manchester United se trenutačno nalazi na 13. mjestu Premier lige, dok je u Ligi prvaka upisao pobjedu (Sabah) i poraz (Atletico Madrid).

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