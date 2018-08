Mandžinih Top 10 u najdražem dresu: Engleskoj, Srbiji, Italiji...

Kao klinac je bio desni bek, gurali su ga na libera, igrao je i u vezi... I svugdje je bio najbolji, najborbeniji, najuporniji... A onda je jednog dana, igrom slučaja jer nije bilo napadača, morao u špicu. Nije mu se svidjelo na prvu, promašio je poneki zicer, bio u zaleđu, tražio trenera da ga vrati u obranu. Uh, kako se samo prevario.

Na našu sreću neki tamo stručnjak ipak je shvatio da je Mandžo prije svega napadač. I to kakav. Takvog u svijetu nema, on je najbolji branič među napadačima i najbolji napadač među braničima. A to, priznat ćete, nije baš čest slučaj među vrhunskim nogometašima.

U reprezentativnu mirovinu odlazi kao drugi najbolji strijelac Hrvatske u povijesti. Zabio je 33 gola u svojih 11 godina u A reprezentaciji, odigrao 89 utakmica i ništa više nakon njegova odlaska u mirovinu neće biti isto. Takvog ratnika nećemo više gledati, ne samo u hrvatskom dresu, takav se više ne rađa...

Mi smo vam izdvojili Mandžinih najvažnijih 10 golova u dresu reprezentacije. Teško ih je izabrati i svesti na samo 10 i zato tom popisu slobodno dodajte i poneki po svom izboru... Uživajte...

Mandžinih Top 10:

Engleskoj na SP-u 2018. (2-1)



Danskoj na SP-u 2018. (1-1)



Islandu u dodatnim kvalifikacijama za SP 2014. (2-0)



Srbiji na Maksimiru u kvalifikacijama za SP 2014. (2-0)



Srbiji u Beogradu u kvalifikacijama za SP 2014. (1-1)



Gruziji u kvalifikacijama za EP 2012. (2-1)



Italiji na Euru 2012. (1-1)



Italiji u kvalifikacijama za EP 2016. (1-1)



Turcima u kvalifikacijama za Euro 2012. (3-0)



Fincima u gostima u kvalifikacijama za SP 2018. (1-0)