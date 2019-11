Mandžo, frende, ovo je za tebe: Patrice Evra zapjevao Olivera!

Umirovljeni francuski nogometaš Patrice Evra (38) jedan je od najvećih zabavljača u svijetu sporta. Nikad se nije ustručavao baciti koju šalu suigračima i zapjevati, a to je ovaj put napravio i za hrvatsku publiku.

- Želim otpjevati pjesmu na hrvatskom, nikad to nisam učinio u životu. Ne znam imate li problema sa sluhom, žao mi je, ali ja nisam sramežljiv. Samo mi treba mobitel, ali izbrišite s njega gole slike, ne želim se šokirati - kazao je Evra u razgovoru za In Magazin Nove TV u Londonu.

Odabrao je svevremenski hit Olivera Dragojevića "Kad mi dođeš ti" kojeg je posvetio bivšem suigraču u Juventusu Mariju Mandžukiću (33).

- Sve je u izrazu lica, usnama... Kad mi dodes ti... Ovo je za sve moje prijatelje u Hrvatskoj. Za tebe, Mario.

Borio se Patrice s prvim stihovima pa samouvjereno poručio:

- Tako sam dobar, oprostite... Volim te, Hrvatska!

Obećao je i da će doći u Lijepu Našu.

- Ako ne dođem, Mario Mandžukić će mi reći: "Jedi go*na!". Ne želim psovati na hrvatskom, tako da stvarno moram doći - ispalio je Evra.

Govorio je o najznačajnijim trenucima u karijeri. Posebno pamti početak profesionalne karijere krajem 1990-ih.

- Kad sam imao 17 godina, otišao sam se pridružiti klubu u Italiji. Tad sam prvi put obukao trenirku kakvu su imali i ostali. Stajao sam pred ogledalom, gledao se. Pozvao sam majku i rekao joj: "Možeš li vjerovati? Svi imamo iste trenirke!". Spustio sam se, cijela momčad sjedila je za stolom - rekao je i nastavio:

- Jeli smo, s lijeve strane tanjura bile su dvije vilice, noževi nadesno. Sve sam to ispričao majci i osjećao se kao u raju jer nikad nisam imao te stvari. Bio sam dijete s ulicom i nisam mogao vjerovati da mi ljudi odjednom poslužuju hranu i da imam momčadsku trenirku.

A koji mu je trenutak iz privatnog života ostao u pamćenju?

- Rekao bih da su to moja djeca... Ali, čekajte. To je trenutak kad sam skoro zaplakao i kad sam bio jako emotivan je kad sam otišao u Senegal otvoriti dva skloništa s 400 djece. Bilo je posebno vidjeti ih. Pomislio sam: "Znam zašto sam na planetu Zemlji. Ne zbog osvajanja Lige prvaka, nego zbog takvih stvari, pomaganja djeci".

- Nisam strog otac, loš sam. Sin mi je najbolji prijatelj, a kći je šefica. Njoj ne mogu reći "ne". Ako mi kaže: "Tata, idi se boriti protiv lava, učinit ću to, sve" - kaže Evra.

Foto: Nova TV

Otvoreno je govorio o transplantaciji kose koju je imao.

- Nije me strah to reći. Opadala mi je s prednje strane, nije bilo strašno jer sam brijao glavu, ali nisam htio nalikovati na brata kojeg zovem Veliki maltezer, Čokoladni maltezer. Ne znam je li to bilo zbog stresa. I sad puno nogometaša gubi kosu - rekao je Patrice pa otkrio kako je do toga došlo.

- Kći mi je gledala dokumentarac o francuskoj reprezentaciji u kojem sam imao kosu i rekla: "Tata, želim da imaš takvu kosu!". Rekao sam joj: "Ne, slušaj, srce, ne mogu". Ali nije odustajala, molila me pa sam istraživao. Nisam bio previše osjetljiv na to, ali učinio sam to zbog nje. Nisam stidljiv, sve dijelim. Nisam lažnjak. Ne želim da me ljudi vide s frizurom maltezera, a za tri mjeseca s onom članova benda Jackson 5 ili Marouanea Fellainija i pitaju: "Patrice, što si učinio?" - poručio je čovjek koji je s Manchester Unitedom osvojio pet naslova prvaka Engleske i Ligu prvaka, a s Juventusom još dvije domaće titule.