Tottenham ustao iz nokdauna i izjednačio! Juve na konopcima

CATENACCIO

Iz nekog nepoznatog razloga Juventus od osme minute, kad je poveo 2-0, igra čisti bunker! Tottenham konstantno ima oko 64-65 posto posjeda lopte i dominantan je. Kad izgubi loptu s četiri igrača pritišće zadnju Juveovu liniju, koja ne može nikako iznijeti loptu. Posljedica takve igre su ogromne rupe u obrani kad Juve uspije probiti tu prednju četvoricu, no zasad to uspijevaju nekako pokrpati Lloris i ne baš uvjerljivi zadnji red. I ako ostane ovako to je dobar rezultat za Spurse. Realno, mogli su gubiti 3-0 nakon pola sata da je Higuain zabio onaj zicer. Da ne pričamo o promašenom penalu Higuaina...