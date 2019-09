Mandžo ne ide u Katar? Zapeli pregovori oko odštete i plaće...

Prethodnih dana pojavila se informacija kako Mario Mandžukić napušta Juventus i da je to praktički gotova stvar, no dogodio se preokret. Al-Rayyan je bio najbliže dovođenju hrvatskog napadača no nešto je zapelo u pregovorima s Juventusom oko odštete i Marijeve plaće u novom klubu.

Juventus za Mandžu traži 10 milijuna eura, a kako piše Sportmediaset, katarski klub želi platiti manje. Također, problema ima i sa samom igračevom plaćom. Mandžukić je u Torinu imao plaću od pet milijuna eura, a toliko traži i od novog kluba, no za Katarane je to ipak previše.

Pregovori s klubovima s Bliskog istoka i dalje traju, a za Mandžu su najviše zagrizli Al-Rayyan ili Al-Gharafa. Ali, ako se klubovi ne dogovore oko odštete, mogao bi se hrvatski napadač zaputiti i u MLS gdje je najviše zanimanja za njegove usluge pokazao Los Angeles. Postoji mogućnost i da Mario ostane u Juventusu do siječnja, a onda bi tada pokušao pronaći novi angažman u nekom europskom klubu.

Napadač iz Slavonskog Broda je u Torino stigao 2015. godine iz Atletico Madrida, odigrao je 162 utakmice, zabio 44 gola i asistirao 24 puta. Osvojio je četiri Serie A, tri Kupa, sva Superkupa i jednom je s njima igrao finale Lige prvaka. Dolaskom Maurizija Sarrija prvo je ispao iz prvog sastava, a onda i iz rostera. Talijan je veliki zaljubljenik u Gonzala Higuaina i u njemu isključivo vidi prvog napadača. Za njega je tako odlučio žrtvovati Mandžukića koji je postao višak...