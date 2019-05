Mandžo out! Allegri ostaje ako Mandžukić ode iz Juventusa...

Massimiliano Allegri (51) od Juventusovog ispadanja od Ajaxa u Ligi prvaka pregovara o novom ugovoru, ali 'bijelog dima' nigdje. Prošlo je pet godina, promjena u odnosu na prethodnike nema: nižu se titule u Serie A, ali opsesija osvajanja naslov europskog prvaka donosi samo teške frustracije... Juventus Ligu prvaka ne može osvojiti ni s Cristianom Ronaldom.

Pregovori zapinju i jer trener od Uprave traži radikalni redizajn momčadi, hoće odlazak petorice igrača, a prvi na Allegrijevoj listi je: hrvatski napadač Mario Mandžukić!

Otkriva to vrlo pouzdani i blizak klubu torinski Tuttosport koji konkretno navodi da u Allegrijevim planovima za 2019/20-u više nisu Joao Cancelo, Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro i, prije svih, srebrni HR-napadač sa zadnjeg Svjetskog prvenstva. Ta vijest malo čudi obzirom da je Mandžukić prije dva mjeseca produžio ugovor s Juventusom do 2021. godine, no očito se nešto promijenilo u tih par mjeseci.

Pukla ljubav

Mandžukić za četiri dana puni 33 godine, oprostio se od hrvatske reprezentacije, donedavno je bio Allegrijev ljubimac i čovjek za sve zamislive taktičke varijante, ali - ljubav je pukla.

Allegri je Mandžukića koristio kao klasičnu špicu, lijevu polušpicu i drugog napadača, obožava je Mandžinu polivalentnost, borbenost, abnormalne trkače sposobnosti, taktičku inteligenciju, igru prema nazad, žrtvovanje za momčad... Sve zbog čega je Hrvat postao ljubimac navijača, Uprave, struke, svih u klubu i oko kluba.

Foto: MASSIMO PINCA, ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Mandžukić je po općem sudu bio idealan Cristianov partner u Juventusovom napadu, a sad je na popisu onih na koje se više ne računa. Čelnici Agnelli, Nedved i Paratici u to, zasad, nisu ni najmanje uvjereni.

Prije svega zato što misle da Juventus i sa ovom momčadi mora jurišati na Ligu prvaka (što je Nedved, uostalom, i javno rekao), a u velikoj mjeri i zbog toga što toliki 'egzodus' aktualnih nositelja igre podrazumijeva i veliki trošak na ljetnom mercatu, primjerice povratak Paula Pogbe iz Uniteda za 'svemirski novac'. A to bi bio tek početak.

Mandžo LP osvojio 2013., a Juve 1996.

Veliki problem Upravi predstavlja i trenerov ugovor. koji traje do ljeta 2020. Ako odluči treneru dati 'pedalu' Juventus će Alegriju morati isplatiti 16 milijuna eura otpremnine. I tražiti novog, vjerojatno još skupljeg trenera!

Kako sada stvari stoje: Allegri ostaje, a Mandžukić je u tom slučaju prvi koji će morati otići. Naravno: i on uz pristojnu otpremninu jer njegov ugovor s Juventusom traje do 30. lipnja 2021. godine.

Ako u Juventusu misle da Ligu prvaka nisu osvojili zbog Mandžukića onda neka svi kolektivno daju ostavku. Mandžo je Ligu prvaka osvojio prije šest godina, s Bayernom, a Juventus... Zadnji put: 1996.