Mandžo poručio 'vatrenima': Zašto čekati još četiri godine? Ostavite trag već u Kataru!

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20.45 otvara novu sezonu Lige nacija susretom protiv Austrije, a bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić debitirat će u novoj ulozi na klupi 'vatrenih'.

- Izbornik Dalić me pitao bih li se priključio njegovom stožeru i s veseljem sam pristao jer mogu i želim pomoći. Imao sam i prije toga planove krenuti u trenerske vode, a kako sam bio dugo u reprezentaciji odluka mi je bila vrlo laka. Dobro poznajem izbornika, druge članove stožera i sve ljude oko reprezentacije, znam koliko je to ugodno i profesionalno okruženje za rad pa se lako ponovno priključiti ekipi - kazao je Mario Mandžukić za HNS.

SuperMario je za hrvatsku reprezentaciju debitirao davne 2007. godine, a sveukupno je odigrao 89 susreta te je zabio 33 gola. Mandžukić će Austriju dočekati u svojstvu pomoćnog trenera, a priznaje da je sada u novoj ulozi ipak malo opušteniji.

- Sve je, naravno, puno drugačije. Sada sam “s druge strane”, gledaš detalje koje prije nisi vidio, što je ujedno i zanimljivo. Teško je uspoređivati nervozu prije utakmice jer smo u ožujku igrali prijateljske utakmice, što ipak donosi manji stres - vidjet ćemo kako će biti kada budu natjecateljske utakmice. Ono što je jednako jest da i kao igrač i kao trener moraš biti maksimalno koncentriran i ozbiljan.

- Čini mi se da sam sada ipak malo opušteniji nego kao igrač, što je vjerojatno i logično - kazao je.

Mandžukić kao iskusni i proslavljeni reprezentativac zasigurno ima što naučiti mlađe igrače koji, ističe Mario, žele raditi.

- Maksimalno su fokusirani i spremni na zahtjeve koji se stave pred njih. To me veseli vidjeti. U Dohi sam primijetio da svi imaju veliki motiv i da vlada snažno zajedništvo, gdje igrači ne gledaju sebe već ekipu, svi su bili kao jedan. To je najvažniji preduvjet za bilo kakav uspjeh. Potrudit ćemo se s naše strane da tako bude i dalje - rekao je.

A kakvu Hrvatsku očekuje u Kataru?

- Slažem se s nekom općenitom ocjenom da je prolazak skupine osnovni cilj, kao što je uvijek slučaj s Hrvatskom na velikom natjecanju. No, kada vidim našu kvalitetu i igrače koje imamo, smatram da si smijemo dopustiti i razmišljanje o još višim ciljevima. Igrači mogu i smiju tako gledati - neka odmah iskoriste priliku i ostave trag, dok pored sebe imaju iskusne igrače koji su već puno toga ostvarili. Zašto čekati nove četiri godine? Sada je prilika i treba je što bolje iskoristiti - zaključio je Mandžukić.

