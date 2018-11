Mandžukić: Da u Rusiji nismo uzeli srebro, ne bih se oprostio

Mario Mandžukić (32) igra sjajno u talijanskom velikanu Juventusu, a njegovi golovi zasigurno nedostaju i hrvatskoj reprezentaciji. Nazočio je utakmici Hrvatske i Španjolske na Maksimiru kada mu je HNS uručio uokviren dres s njegovim prezimenom i brojem 89 jer se zaustavio na toliko nastupa. Mogao je skupiti i koji više, ali...

- Da u Rusiji nismo napravili ovakav rezultat sigurno se ne bi oprostio, ali ovako sam shvatio da smo došli do svog vrhunca i ja sam ispunio svoje osobne ambicije - rekao je Mandžo u razgovoru za Novu TV.

Bilo mu je iznimno drago što ga je HNS pozvao na svečanost uručenja spomenutog dresa.

- Svakako sam mislio doći pogledati utakmicu, a kada me HNS pozvao bilo mi je još draže.

Nakon poraza u Španjolskoj počelo se nagađati o njegovu povratku u kockasto. Navijači su za...



- Godi čuti to, ali ja sam svoje napravio. Od djetinjstva sam htio nešto veliko s Hrvatskom napraviti i da nismo uspjeli u Rusiji, igrao bih i dalje. Jedini mi je cilj bio uveseliti sve Hrvate, a sad je vrijeme za nove dečke - rekao je Mandžo.

Iako je otišao iz reprezentacije i dalje i 'unutra'.

- Sve utakmice gledam preko televizije, a i u stalnom sam kontaktu s nekadašnjim suigračima.

Hrvatska javnost već mjesecima traga za konkretnim imenom koji će zamijeniti Mandžukića u reprezentaciji. Mandžo ne zna tko bi to mogao biti.

Foto: ALBERTO LINGRIA

- To mi je teško pitanje, kad sam ja počeo igrati u reprezentaciji ulazio sam s klupe, dobivao po 15-20 minuta. Tko god to bude treba mu dati podršku, a s vremenom ćemo otkriti tko je pravi - uvjeren je napadač Juventusa.

U Italiji mu je sjajno, a nasmijao se na pitanje o tome sluša li ga Portugalac Cristiano Ronaldo.

- Slušaju me svi, imamo sjajnu momčad i sjajna smo klapa na i van terena. Svi me vole, a da nije tako sigurno ne bi bio četiri godine tamo. Poštuju me svi u klubu - kaže bivši hrvatski reprezentativac koji je u redove Juventusa stigao iz Atletico Madrida.

Njegove dobre utakmice ga vesele, ali najbitniji mu je rezultat momčadi.

- Meni je samo važno da pobjeđujem s Juventusom i da nam ide dobro na svim frontovima. Golovi me vesele, ali rezultati su najbitniji - rekao je Mandžukić koji je za Juve zabio pet glova i dodao dvije asistencije ove sezone.