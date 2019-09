'Mandžukić je trebao doći kod nas, obustavili smo pregovore'

Al-Rayyan zaustavlja pregovore s Marijom Mandžkićem, objavio je katarski klub na svom službenom Twitter profilu.

Već je neko vrijeme aktualna priča o njegovom odlasku iz Juventusa, a još prije tjedan dana Talijani su se raspisali kako su se pregovori usporili. Navodno zbog travnjaka na kojemu Al-Rayyan trenira. Naime, Tuttomercato je pisao kako katarski klub trenutno radi na svojoj infrastrukturi pa momčad trenira na terenu koji se Mandžukiću čine neprimjerenima za njegovu razinu.

- Al-Rayyan zaustavlja pregovore s hrvatskim igračem Marijom Mandžkićem, koji je bio kandidat za priključenje momčadi u trenutnom ljetnom prijelaznom roku - stoji u kratkoj objavi na službenom Twitter profilu kluba.

يعلن نادي الريان عن توقف المفاوضات مع اللاعب الكرواتي ماريو مانزوكيتش الذي كان مرشحا للانضمام للرهيب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 28, 2019

Mandžo tako i dalje ostaje u Torinu gdje uopće ne igra. Na terenu ove sezone u službenoj utakmici nije proveo ni minute, a sve u dogovoru s talijanskim klubom koji ga je pustio da u miru pronađe novi dom i ispregovara za sebe najbolje uvjete.

- Svi znate da Mario Mandžukić aktivno traži novi klub, on sigurno odlazi. Za sada čekamo jer je u nekim zemljama prijelazni rok još aktualan, možda stigne ponuda koja će zadovoljiti sve strane. Ako ostane, imat ću Marija Mandžukića na raspolaganju u nastavku sezone - objasnio je prije nekoliko dana trener Juventusa Maurizio Sarri koji Mandžu nije prijavio ni za Ligu prvaka ove sezone.

Za sada je sigururno na naš napadač neće seliti u Katar, a ponovno se otvara opcija odlaska u MLS gdje ga želi Los Angeles FC. Naravno, tu je primamljiva priča o interesu Manchester Uniteda koji ga želi dovesti na zimu.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Crvenim vragovima' ne ide ove sezone, u Premier ligi imaju dvije pobjede, dva remija i dva poraza i tek su na 11. mjestu. To je upalilo alarm u svlačionici na Old Traffordu i Ole Gunnar Solskjaer je krenuo po ubojitog napadača koji će mu pomoći jer United jako teško dolazi do golova.

Kako je pisao Independent sredinom tjedna, glavne mete su Mario Mandžukić i Ousmane Dembele, no francuski nogometaš je puno skuplja opcija obzirom na to da Barca za njega traži 100 milijuna eura. Mandžo sada čeka zimski pijelazni rok da preseli u novi klub, a do tada će se morati strpiti, prihvatiti da se neće previše naigrati, a i dalje će morati davati sve od sebe na terenu.

Tko zna, možda mu Sarri ukaže iznenadno povjerenje, ako Gonzalo Hiaguian ne izvede nešto senzacionalno u napadu u idućih nekoliko utakmica...

