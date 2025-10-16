Manekenka otkrila pikanterije o Realovoj zvijezdi: 'Samo mu je seks u glavi, ništa drugo...'

Realova zvijezda Vinícius Júnior često je u centru pažnje - na terenu i izvan njega. Ovog puta dospio je u pozornost zbog nenogometnih stvari. Naime, brazilska manekenka Anna Silva progovorila je o njihovoj kratkoj vezi i istaknula da je Brazilac opsjednut seksom.

- Vinícius razmišlja samo o seksu. Rekla sam mu da sam sapioseksualka. Volim razgovarati kad imamo nešto za raspraviti. Ali ne volim kad mi neko stalno priča o prljavim stvarima, znate? - rekla je Brazilka i dodala:

Ne razmišlja ni o čemu drugom osim o seksu. Samo mu je to u glavi. Stalno mi je slao gole fotografije sebe, svojih privatnih dijelova.

Podsjetimo, brazilski je nogometaš nedavno uputio ispriku djevojci Virginiji Fonseci koja je otkrila da više ne izlazi s njim.

Virginia je nevjerovatna žena, majka vrijedna divljenja i netko prema kome osjećam ogromnu naklonost i poštovanje. Otkad smo se upoznali, triput je došla u Madrid vidjeti me, ostavljajući iza sebe svoju rutinu, obaveze i život samo da bi bila sa mnom. StartFragment Ne sramim se priznati da sam bio nemaran, da nisam odgovorio na najbolji mogući način i da sam je razočarao. Zbog toga se želim svim srcem javno ispričati", napisao je Vinícius, između ostalog.

S Realom je osvojio dvije Lige prvaka i triput španjolsko prvenstvo, a u 332 utakmice za "kraljeve" zabio je 111 golova i dodao 87 asistencija. Ipak, njegova budućnost u klubu je upitna jer još nije produljio ugovor koji mu istječe u ljeto 2027.

