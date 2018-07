Maradona: Bez Messija mi smo samo prosječna reprezentacija

Došli smo u kino, više nego na teren, vidjeti kronike najavljene smrti. I upravo to se dogodilo, rekao je Diego Maradona nakon što je Francuska srušila argentinske snove o osvajanju Mundijala u Rusiji pobjedom 4-3 u osmini finala.

Nakon što mu je pozlilo poslije napete utakmice s Nigerijom, ovaj put legendarni Argentinac nije vidio ništa što ga je iznenadilo:

- Francuska je zadržala Messija, nije mogao ući iza njih. Bez njega smo jednostavno druga momčad. Igralo se kako sam očekivao, a tako je i završilo.

- Još jedno Svjetsko prvenstvo je prošlo i opet smo ostali praznih ruku. Loše je što nismo imali konzistentnu momčad - dodao je Maradona.

Argentina se mučila tijekom cijelog prvenstva, od prve utakmice Islandom, koju su remizirali, a Messi je promašio penal. Nakon poraza od Hrvatske momčad je otkazala poslušnost izborniku Sampaoliju, a Messi je određivao taktiku. Kako je to izgledalo, prokomentirao je na Twitteru Gary Lineker:

Messi is the first player in World Cup history to be a false nine and a false coach in the same game.