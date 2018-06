Maradona u bolnici! Nije mogao hodati nakon slavlja Argentine

Diego Maradona završio je u bolnici nakon utakmice Argentine i Nigerije!

Jedva je Diego dočekao kraj utakmice u kojem je njegova Argentina na jedvite jade pobijedila Nigeriju 2-1 i spasila se ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Teturao je na tribinama stadiona u Sankt Peterburgu, odmah su mu priskočili u pomoć i maknuli ga s tribina, a 57-godišnji Maradona potom se srušio.

Pozvali su liječnike i Diego je prebačen u bolnicu gdje mu je, prema posljednjim informacijama, stanje stabilno.

Sumanuto skakao, plesao, pokazivao srednji prst

Imao je Maradona svoj show na utakmici Argentine i Nigerije. Dok je još mogao stajati na nogama, plesao je s Nigerijkom u loži, sumanuto slavio golove Argentine...

Posebno je euforičan bio kod gola Roja za 2-1 kad je vrijeđao navijače Nigerije.

Njegovo ponašanje kritizirali su bivši engleski reprezentativci Rio Ferdinand i Gary Lineker, koji rade kao stručni komentatori.

- Bojim se da mu se sad već ljudi smiju. OK, shvaćamo da je euforičan, ali ovako slaviti golove... Diego, zar stvarno? - rekao je Lineker.

- Njegova karijera je bila impresivna, ali ovo što sad radi... To uopće nije lijepo za gledati - rekao je Rio Ferdinand.

