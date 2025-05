Marca je pohvalila Modrića i zaboravila bitnu stvar: 'Luka je ušao i uveo reda u igru Reala'

Spektakl od El Clasica. Nema drugih riječi kojima se može opisati to što su pružili nogometaši Barcelone i Real Madrida u 35. kolu La Lige. Katalonci su slavili preokretom 4-3 nakon što su gubili 0-2 već u 14. minuti pa zabili četiri zaredom do kraja prvog poluvremena i primaknuli se na korak do 28. naslova španjolskog prvaka.

Sve je krenulo kao iz bajke po Real kada je Mbappé ekspresno postigao dva gola. No, Garcia, Yamal i Raphinha su do kraja prvog poluvremena pregazili 'kraljeve' utrpavši im četiri komada. Mbappé je kompletirao hat-trick u drugom dijelu što ipak nije bilo dovoljno za povratak.

Kapetan Reala Luka Modrić susret je započeo na klupi, a Carlo Ancelotti uveo ga je već na samom početku drugog poluvremena kako bi donio stabilnost u veznoj liniji, oduzeo koju loptu i povezao igru gostiju. To je donekle i učinio, pa mu je Marca dala prosječnu "peticu" za nastup.

- Ušao je odmah nakon stanke umjesto Ceballosa. Odigrao je nekoliko dobrih minuta tijekom kojih je barem unio reda i donio malo više kontrole u igru - napisala je Marca.

Marca je zaboravila spomenuti da je Modrić najzaslužniji za treći gol Reala, onaj za 4-3. Dvaput zaredom presjekao je dodavanje Iniga Martineza, a onda majstorski proigrao Viniciusa u prostor nakon čega je Brazilac izbio sam pred Szczesnog pa nesebično poslužio Mbappéa. Da je odlučio pucati i zabio, Modriću bi se pisala asistencija.

