Hrvatska nogometna reprezentacija odmjerit će snage sa Španjolcima dva puta u osam dana, a u utorak navečer (20.45 sati) gostuje u Sevilli
Marca o Hrvatskoj: 'S mirnog Zlatka Dalića i njegove krunice prešli na energičnog Bilića'
Nakon uspješnog starta u Ligi nacija protiv Češke (2-1), hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju najozbiljnije provjere u tek započelom drugom mandatu izbornika Slavena Bilića. "Vatreni" su u nedjelju stigli u Španjolsku, točnije u Sevillu, gdje ih čeka okršaj sa svjetskim prvacima, Španjolcima.
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Posebno je zanimljiva najava poznatih španjolskih sportskih novina, Marce, koja je napravila zanimljivu usporedbu hrvatskog izbornika i njegovog prethodnika, Zlatka Dalića.
"Od mirnog Dalića i njegove molitve krunice prije svake utakmice Hrvati prelaze na energičnog Bilića", piše španjolski list. Dalić je, podsjetimo, bio prepoznatljiv po krunici koju je držao u ruci prije utakmica, dok je Bilić član rock benda Rawbau za koji svira gitaru i pjeva."
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