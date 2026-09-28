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ŠPANJOLSKE NOVINE

Marca o Hrvatskoj: 'S mirnog Zlatka Dalića i njegove krunice prešli na energičnog Bilića'

Piše 24sata,
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Marca o Hrvatskoj: 'S mirnog Zlatka Dalića i njegove krunice prešli na energičnog Bilića'
Zagreb: Odavanje počasti Miroslavu Ćiri Blaževiću na Mirogoju | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija odmjerit će snage sa Španjolcima dva puta u osam dana, a u utorak navečer (20.45 sati) gostuje u Sevilli

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Nakon uspješnog starta u Ligi nacija protiv Češke (2-1), hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju najozbiljnije provjere u tek započelom drugom mandatu izbornika Slavena Bilića. "Vatreni" su u nedjelju stigli u Španjolsku, točnije u Sevillu, gdje ih čeka okršaj sa svjetskim prvacima, Španjolcima.

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Posebno je zanimljiva najava poznatih španjolskih sportskih novina, Marce, koja je napravila zanimljivu usporedbu hrvatskog izbornika i njegovog prethodnika, Zlatka Dalića.

"Od mirnog Dalića i njegove molitve krunice prije svake utakmice Hrvati prelaze na energičnog Bilića", piše španjolski list. Dalić je, podsjetimo, bio prepoznatljiv po krunici koju je držao u ruci prije utakmica, dok je Bilić član rock benda Rawbau za koji svira gitaru i pjeva."

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