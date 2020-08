Marca oprala 'kraljeve': Ramos na tribini učinio je više od vas

Ramos je ponovo pokazao kako se jedan kapetan treba ponašati. Cijeli meč bodrio je svoj tim. On je svojim savjetima i bodrenjem učinio više nego igrači koji su bili na terenu, piše španjolska Marca

<p><strong>Real Madrid </strong>oprostio se od Lige prvaka za ovu sezonu. U dvije utakmice <strong>Manchester City </strong>bio je bolji rezultatom 2-1 pa je momčad Zinedinea Zidanea ostala bez šanse osvojiti 14. Ligu prvaka, a 'građani' su se plasirali u četvrtzavršnicu.</p><p>Bila je to slaba partija Reala u kojoj je City pokazao nadmoć od samog početka. Stvorio je više prilika, izgledao poletnije, motiviranije... Veliki nedostatak bio je izostanak kapetana <strong>Sergija Ramosa </strong>pa su stoperski par na Etihadu činili <strong>Raphael Varane i Eder Militao</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić u Zadru</strong></p><p>I ispalo je da je to bio potpuni promašaj. Puno konfuzije, loših odluka i nerazumijevanja rezultiralo je konkretnijim prilikama Cityja. Na kraju krajeva, Varane je poklonio gol Cityju.</p><p>Ipak, Zidane je, na njegovu inicijativu ili ne, kapetana Ramosa odlučio povesti s ostatkom momčadi u Manchester pa je suigrače bodrio s tribine. I tamo je, prema pisanju Marce, dao veći doprinos nego igrači na terenu.</p><p>Marca je žestoko oprala Luku Modrića i njegove suigrače, no ipak je istaknula spomenuti stoperski dvojac.</p><p>- Ramos je ponovo pokazao kako se jedan kapetan treba ponašati. Cijeli meč bodrio je svoj tim i vidjelo se da mu je teško što ne može igrati. On je svojim savjetima i bodrenjem učinio više nego igrači koji su bili na terenu - piše Marca.</p>