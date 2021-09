Nakon jučerašnje prvenstvene utakmice petog kola La Lige između Real Sociedada i Seville (0-0), španjolski list Marca baš i nije imao riječi hvale za hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića (33).

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Rakitić

"Bila je to užasna partija Hrvata, koji je zbog toga nije ni odigrao do kraja. Uvijek kasni te s Papuom Gomezom minira pokušaje Seville da oslabi pritisak suparnika. Jednako je loš i kada ima loptu. On jednostavno ne smije biti prvotimac", piše Marca u tekstu u kojem opisno ocjenjuje igrače.

"U izvještaju s utakmice isti izvor se također obrušio na prozvani dvojac Seville: "Trener Lopetegui je vidio da Papu i Rakitić ne mogu podnijeti kada suparnik pritisne Sevillu. Real Sociedad ju je uništio presingom i Sevilla je odahnula tek kada je Rakitić zamijenjen. Već je puno puta dokazano da s njima dvojicom Sevilla ne može igrati", napisali su.

Prema SofaScoreu, Rakitić je ocijenjen s 6,4, a najbolji igrač utakmice bio je golman Bono s ocjenom 8.6. Raketa je u 20. minuti susreta bio igrač koji je nakon prekršaja zaradio i prvi žuti karton na utakmici. Sudac Mateu naknadno je vadio kartone za Lamelu,Muñoza, Januzaja i Rodrígueza.

S druge strane, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je odličnu utakmicu na jučerašnjem gostovanju kod Valencije.

'Kraljevski klub' pobijedio je s 2-1, a golove su zabili Vinicius i Benzema u 86. i 88. minuti. Modrić je igrao do 67. minute te je za razliku od Rakitića zaradio zadovoljavajuću ocjenu.

"Pokazao je zašto ostaje duša ove Realove momčadi. Išao je na loptu u svakoj prilici i počinje se vraćati u formu", stoji u opisnoj ocjeni Marce.

Najbolje je ocjene, dakako, dobio dvojac koji se pobrinuo za golove. Oni su u završnici jedan drugome namjestili golove za preokret.

"Zvijezda. Bila je to još jedna odlučna Viniciusova partija, zabio je za izjednačenje prije nego što je asistirao Benzemi za gol odluke", piše Marca o Viniciusu, dok za Francuza napominje da mu je pobjednički gol već šesti u La Ligi ove sezone, čime je pomogao klubu da ostane na vrhu prvenstvene ljestvice.

Sevilla se trenutačno nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s osvojenih osam bodova, a na vrhu je Real Madrid s 13 bodova iz kojeg slijedi Atletico Madrid s dva boda manje.