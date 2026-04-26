Marca: Sprema se scenarij koji bi mogao proganjati realovce

Čini se da je kratka epizoda Alvara Arbeloe na klupi Real Madrida jako blizu svog kraja. Nakon ispadanja iz Lige prvaka i gotovo izgubljene utrke za naslov prvaka Španjolske, ugledna Marca kako je ostanak bivšeg braniča na klupi "kraljevskog kluba" sada u domeni "pravog čuda". Sezona koja je trebala donijeti stabilnost pretvorila se u sezonu preispitivanja, a ceh će, po svemu sudeći, platiti trener.

Dolazak Arbeloe u siječnju 2026. godine, nakon odlaska Xabija Alonsa, donio je kratkotrajni optimizam. Momčad je prodisala, Vinicius je ponovno postao odlučujući faktor i Real je u 24. kolu čak uspio preuzeti vrh ljestvice. No, vodstvo je trajalo samo tjedan dana. Poraz od Osasune s golom u 90. minuti bio je početak kraja. Od tog trenutka, Real je počeo gubiti dah dok je Barcelona nizala pobjede.

Kup kralja je izgubljen već na Arbeloinom debiju protiv Albacetea. U Ligi prvaka, Real je izbacio City, no Bayern je u četvrtfinalu bio prevelik zalogaj. Bolno ispadanje u Münchenu, uz kontroverzno suđenje i dva primljena gola u završnici, zapečatilo je sudbinu sezone. Ono što je uslijedilo bio je pad forme koji se ne priliči momčadi takvog kalibra, sa samo jednom pobjedom u posljednjih šest utakmica.

Statistika dodatno potkrepljuje tezu o neuspjehu. Arbeloa u 23 utakmice na klupi Reala ima postotak pobjeda od samo 60,9 posto. To je najgori učinak bilo kojeg trenera madridskog kluba (s najmanje 20 vođenih utakmica) još od Bernda Schustera, koji je smijenjen 2008. godine. U La Ligi je već sada prosuo više bodova nego Xabi Alonso u svom kratkom mandatu.

"Arbeloin efekt bio je stvaran nekoliko tjedana. On je uspio vratiti vjeru u podijeljenu momčad, vratiti igrače koji su pali u zaborav i spriječiti prerano otpisivanje sezone. Međutim, kraj bi mogao biti još okrutniji. Barca bi mogla osvojiti naslov protiv Real Madrida ili, ako se to unaprijed potvrdi, scena Real Madrida kako daje špalir Barceloni proganjjat će navijače Reala. Dvije slike o kojima se prije samo dva mjeseca nitko u klubu nije usudio ni razmišljati", stoji u teksru Marce.

Zbog svega navedenog, uprava kluba provodi dubinsku analizu i priprema se za ljetni remont. Iako je opća procjena Arbeloinog rada, uzimajući u obzir brojne ozljede, pozitivna, mjerilo uspjeha u Realu su trofeji, a njih ove sezone neće biti.