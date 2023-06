Marić: Hrvatska bi mogla imati suca na Euru, a Hajduk je zadnji koji bi trebao kritizirati suđenje

Šef sudačke komisije HNS-a Bruno Marić (49) prošlu je sezonu HNL-a ocijenio jako dobrom, rekao da je najveći pomak u uniformiranosti u postupanju u sličnim situacijama i transparentnosti, a da suci imaju probleme s VAR-om na nekim stadionima.

- Pomoglo bi nam povećanje broja kamera. Na tome radimo i uvjeren sam da ćemo s time dobiti na brzini provjere iz VAR sobe. Naši VAR suci su jako dobri jer kada komparirate dužinu pregleda snimki u ligama "petice", koje koriste više kamera, onda je super što smo mi brži i točniji od nekih. To me posebno veseli. Ali, ono što moramo svakako popraviti, to je suđenje na utakmicama mlađih uzrasnih kategorija. To je fundamentalno! Djeca moraju na svojim utakmicama upoznati suce koji svojim suđenjem zaslužuju poštovanje - rekao je Marić za Sportske novosti.

Zahvalio je Zvonimiru Bobanu na podršci Uefe i otkrio da bi Hrvatska mogla imati suca na velikom natjecanju već iduće godine.

- Duje Strukan, Bojan Zobenica i Alen Jakšić sude na Euru U-21, a ako budu nastavili ovako suditi, apsolutno imamo Duju Strukana sa svojim timom na Euru 2024. A to je prvi put u povijesti Hrvatske - kazao je.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)

Nakon incidenta u Koprivnici na kraju prvog dijela sezone na utakmici Slavena i Hajduka predsjednik Lukša Jakobušić rekao je da nema legitimitet biti šef komisije, a zbog komentara na odgovora na komentar tadašnjeg trenera Hajduka Mislava Karoglana, koji je rekao da ga suđenje podsjeća na Jugoslaviju, HNS ga je kaznio sa 7000 kuna. Marić je tad u programu MAXSporta odbrusio:

- Gospodin Karoglan je 82. godište i on nema pojma kako se tad sudilo jer vjerojatno nije gledao nijednu utakmicu na televiziji. Licemjerstvo, jer nije bilo takvo suđenje kad je sudac donio pogrešnu odluku na štetu Varaždina. Trebali smo u miru prokomentirati ono što se događa, ali imputiralo nam se da smo radili nešto za Hajduk jer su se zaredale pogreške u njihovu koristi. Kvalificirati nas na ovaj način mogu samo oni koji su neuspješni.

Sad je, pak, na temu poziva na ostavku poručio:

- Hajduk je jedan od klubova SuperSport HNL-a, nikako važniji od drugih. Zazivanje ostavke je bilo deplasirano i nije naišlo na razumijevanje nogometne javnosti. Oni su u mandatu ove Komisije sudaca zadnji koji bi trebali kritizirati suđenje. Iskreno, nisu to niti činili. Kritike prema meni promatram kao zadovoljavanje onog dijela navijačkog puka koji se nikada neće pomiriti sa suđenjem u Hrvatskoj. Ali na tu temu je najvažnije što suci osjećaju poštovanje i podršku od igrača Hajduka i svjetskog trenera Leke koji ih vodi. Ja sam tu nebitan - kazao je Bruno Marić.