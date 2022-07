Marić ušao u treće kolo, Vidović, Juričić i Blažević ispali u drugom

Dok je Stella Maris još 'spavao', a vrijedi mladići i djevojke čistili su ostatke zabave od prošle noći, teniski rekreativci naveliko su nabijali loptice u Umagu. Više od 200 igrača od jutra do kasne večeri probijalo se kroz turnir, a među njima i neka poznata lica.

Glumac Filip Juričić pobijedio je Miodraga Borojevića 6-2, 6-4 pa izgubio od Gordana Kolovrata 7-6, 6-2.

- Uh, dva meča u danu... U drugom setu drugoga meča već sam jedva stajao - priznao je Juričić.

Klavijaturist Parnog valjka Berislav Blažević pobijedio je Boščića 6-3, 6-3 pa istim rezultatom izgubio od Filipa Medića, a u drugom je kolu ispao i iluzionist Luka Vidović. Pobijedio je Sandra Zovka 6-2, 6-2 pa izgubio od Marija Lovrića 6-2, 6-2.

- Umorio sam se i povlačeći teren nakon meča, a kamoli igrajući - govorio je Vidović nakon što je odradio selfi sa svojim suparnikom.

I šahovski velemajstor Alojzije Janković nije mogao dalje od drugoga kola, nakon što mu je u prvom suparnik predao, a potom je izgubio od bivšeg nogometaša Manuela Bisakua 6-3, 6-3.

No, suorganizator Stars Open Toura Silvio Marić uspio je ući u treće kolo. On je pobijedio Marka Lukića 6-3, 6-4 i Edina Humića 6-2, 6-2. Dok je odvjetnik Mate Matić (65) nanizao tri pobjede i došao do četvrtfinala.

Turnir se nastavlja u petak od 9 sati, a polufinala i finala u sve četiri kategorije su u subotu.

