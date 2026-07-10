Marinić-Kragić napušta Jadran, stižu dva golmana i centar

Vaterpolski klub Jadran oprostio se od sedmorice igrača, od kojih je većina dala obol u prethodne tri šampionske sezone kluba. Iz redova aktualnog viceprvaka Hrvatske, što je znano, odlaze Marko Bijač i Loren Fatović, ali i čovjek koji je postao simbol kluba, Jerko Marinić-Kragić. On trenutno igra na Malti Ljetnu ligu, nakon koje će, moguće, potražiti klub za sljedeću sezonu. Jadran napuštaju i oba centra, Antonio Dužević i Mađar Toni Nemet, te Martin Čelar i Duje Đula.

Zagreb: Treća finalna utakmica Prvenstva Hrvatske: Mladost - Jadran Split | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Istovremeno, klub je potvrdio dolazak trojice igrača, od kojih su dva - golmana. Kao što smo najavili, iz Juga stiže Toni Popadić (32), a iz Zadra Mate Anić (32), čovjek zbog čijih smo obrana peteraca prije dvije godine u Dohi postali svjetski prvaci. Također, na dva metra stiže iskusni slovački centar Lukaš Seman (38), nekoć igrač Juga, donedavno i Primorja.

Iako su ovi igrači, posebno Seman, u "nekim" godinama, ovu, na papiru ipak slabiju momčad od dosadašnje, obogatit će mladići, svjetski juniorski prvaci, Nardo Skejić, Duje Burazin i Mihael Mladineo, kojima se otvara šansa za dobru minutažu. Burazin ju je već i dobio i iskoristio protekle sezone.