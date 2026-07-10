Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROMJENE NA ZVONČACU

Marinić-Kragić napušta Jadran, stižu dva golmana i centar

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Marinić-Kragić napušta Jadran, stižu dva golmana i centar
2
Zagreb: Treća finalna utakmica Prvenstva Hrvatske: Mladost - Jadran Split | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

ovu, na papiru ipak slabiju momčad od dosadašnje, obogatit će mladići, svjetski juniorski prvaci, Nardo Skejić, Duje Burazin i Mihael Mladineo, kojima se otvara šansa za dobru minutažu

Admiral

Vaterpolski klub Jadran oprostio se od sedmorice igrača, od kojih je većina dala obol u prethodne tri šampionske sezone kluba. Iz redova aktualnog viceprvaka Hrvatske, što je znano, odlaze Marko Bijač i Loren Fatović, ali i čovjek koji je postao simbol kluba, Jerko Marinić-Kragić. On trenutno igra na Malti Ljetnu ligu, nakon koje će, moguće, potražiti klub za sljedeću sezonu. Jadran napuštaju i oba centra, Antonio Dužević i Mađar Toni Nemet, te Martin Čelar i Duje Đula.

Zagreb: Treća finalna utakmica Prvenstva Hrvatske: Mladost - Jadran Split
Zagreb: Treća finalna utakmica Prvenstva Hrvatske: Mladost - Jadran Split | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Istovremeno, klub je potvrdio dolazak trojice igrača, od kojih su dva - golmana. Kao što smo najavili, iz Juga stiže Toni Popadić (32), a iz Zadra Mate Anić (32), čovjek zbog čijih smo obrana peteraca prije dvije godine u Dohi postali svjetski prvaci. Također, na dva metra stiže iskusni slovački centar Lukaš Seman (38), nekoć igrač Juga, donedavno i Primorja.

'SNAJPER' IZ JADRANA Zlatni Duje uoči SP-a ostao je bez prabake: 'Rekla mi je da gol zabijem za nju i mahnem...'
Zlatni Duje uoči SP-a ostao je bez prabake: 'Rekla mi je da gol zabijem za nju i mahnem...'

Iako su ovi igrači, posebno Seman, u "nekim" godinama, ovu, na papiru ipak slabiju momčad od dosadašnje, obogatit će mladići, svjetski juniorski prvaci, Nardo Skejić, Duje Burazin i Mihael Mladineo, kojima se otvara šansa za dobru minutažu. Burazin ju je već i dobio i iskoristio protekle sezone. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hrvatski talent prešao je u klub Nike Kovača!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski talent prešao je u klub Nike Kovača!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!
POZNAT I ROK ZA ODLUKU

DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!

Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026